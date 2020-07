Binnensporten mag weer: 'Ik ben vannacht meteen begonnen'

''Vanaf het moment dat we niet meer binnen mochten trainen heb ik op dit moment gewacht. Daarom ben ik natuurlijk vannacht al begonnen'', zo vertelt Cakan in zijn boksschool in Zutphen.

En ook bij dansschool Versteegh in Arnhem was iedereen blij om weer binnen te kunnen dansen. ''Het grappige is, de laatste tijd waren we buiten aan het dansen en het was prachtig weer. Maar op de eerste dag dat we niet meer naar buiten hoeven, regent het meteen. Alsof er stiekem iemand meekijkt'', zo vertelt Romeé de Weerd, eigenaresse van de dansschool.