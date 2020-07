Amateurteam uit Elst overspoeld met steunbetuigingen van BN'ers

Het begon allemaal in maart. Spero 10 uit Elst ging fier aan kop in de zesde klasse en stevende af op de titel en promotie. De razendsnelle verspreiding van het coronavirus gooide echter roet in het eten.

"De competitie werd gestaakt en er werd geen kampioen uitgeroepen", legt Jasper uit namens de amateurvoetballers. Daarmee zagen de mannen hun feest in rook opgaan.

Privéberichtje naar BN'ers

De teleurstelling maakte al gauw plaats voor een lumineus idee. Jasper en teamgenoot Jaap beheren het Instagram-account van Spero 10 en trokken de stoute schoenen aan. Naar voorbeeld van enkele andere amateurteams stuurden ze een bonte verzameling BN'ers een privébericht met de vraag of die misschien een video wilden opnemen, waarmee ze de voetballers konden opbeuren.

De eerste in de rij van BN'ers die reageerden was cabaretier Peter Pannekoek. Met zijn welbekende sarcasme zei Pannekoek dat de jongens het mislopen van promotie maar moesten opvatten als een teken van Moeder Aarde. Die zou wellicht niet willen dat Spero 10 de titel zou pakken.

Na Pannekoek nam een andere cabaretier het stokje over: Martijn Koning. Zittend in bad vertelde Koning de spelers van 'Sperma 10' dat hij het jammer vond dat het niet gelukt was promotie af te dwingen. Hij wenste ze bovendien alle succes voor het nieuwe seizoen, dat zich wederom in de zesde klasse af zal spelen.

Het zou gaaf zijn als we een keertje voetballes krijgen van een grote speler of iemand die langs wil komen Spero 10

Bij die twee video's bleef het niet. Zanger René Karst en tv-presentator René Watzema lieten van zich horen en voetbalanalyticus Jan van Halst prees de spelers om hun knappe prestatie van afgelopen seizoen. Daarna was het de beurt aan trainer Mario Been, zangers René Schuurmans en Stef Ekkel en tv-presentator Jan Joost van Gangelen - die beloofde een bakkie koffie te komen doen wanneer de jongens volgend seizoen daadwerkelijk de titel pakken.

"We zitten nu op 21 video's", lacht Jasper, die toegeeft veel meer verzoeken te hebben gedaan. "Maar niet iedereen reageert. Sommigen moeten helaas nee zeggen, of vragen er geld voor. Anderen reageren wel en we hebben nu nog vijf video's voor de boeg. We zijn blij dat er nu ook eindelijk een vrouw tussenzit: Lieke van Lexmond heeft ook een video gestuurd."

Totaal niet verwacht

Boudewijn Zenden, Jan Roos, Jan-Jaap van der Wal, Winston Gerschtanowitz: de rij van BN'ers die de spelers moed inpraten wordt langer en langer. Spero 10 had de enorme respons totaal niet verwacht. "Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap. We dachten: als we één, twee of drie filmpjes krijgen, is het al leuk. Maar dit had niemand verwacht. We hebben er een hoop volgers bijgekregen. Wie weet wat er nog meer in zit qua volgers, video's van BN'ers of sponsoring voor volgend seizoen", zegt Jasper.

De spelers van Spero 10 uit Elst. Foto: Spero 10

Stiekem hopen de voetballers uit Elst dat een speler van een écht grote club of een Oranje-international nog een video opneemt om de jongens moed in te spreken. "Het zou gaaf zijn als we een keertje voetballes krijgen van een grote speler of iemand die langs wil komen. Maar meestal reageren zulke spelers niet, omdat ze bij wijze van spreken duizend berichten op een dag krijgen."

Blijft natuurlijk de vraag overeind of Spero 10 volgend seizoen wél de titel mag pakken. Jasper gaat er vanuit van wel. "Daar gaan we 100 procent voor. Het ziet ernaar uit dat we in de huidige competitie blijven en de kans is echt groot dat we mee zullen doen om het kampioenschap. Ons team blijft intact, dus we gaan uit van een groot feest. Met veel biertjes."