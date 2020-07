'Ik hoop dat we saamhorigheid vasthouden', John Berends overdenkt coronatijd

Commissaris van de Koning over corona: 'We krijgen meer vrijheid'

"Het is een periode waarin de verbinding tussen elkaar veel intensiever is. Ik hoop dat we die saamhorigheid of noaberschap vasthouden in de komende periode. Het was absoluut niet makkelijk en dat is het nog steeds niet", reageert Berends.

Impact op samenleving en burgemeesters

De afgelopen weken was de Commissaris van de Koning geregeld op werkbezoek in gemeenten en had hij contact met alle burgemeesters om de gevolgen van corona en de sociale impact op de gemeenten door te spreken. "Burgemeesters zijn 24/7 bezig. Ik zie dat het burgemeesters veel energie kost. Die energie sloopt ook wel durf ik te zeggen."

"Ik was afgelopen week in Heerde, dat zwaar getroffen is. Het raakt ze. Dat geldt ook voor andere gemeenten die ik kan noemen. Het is het schakelen tussen de emoties en de professionaliteit dat veel energie kost. En ze vertellen me ook de verhalen van de individuele burgers."

Nieuwe periode met meer vrijheid

Langzaam worden maatregelen versoepeld en krijgen mensen weer meer bewegingsruimte. Volgens Berends is het de stap naar een nieuwe fase.

"Je zag bij de start van de crisis verwarring, ontkenning en ook burgers die angstig werden. Nu gaan we een nieuwe fase in waarin mensen meer vrijheid en beheersing krijgen over hun omgeving dat is een groot goed."