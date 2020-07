Roy Beerens krijgt bij Vitesse zijn laatste kans

Beerens moet van heel ver komen. Na de winterstop maakte de Brabander nog wel wat minuten in het tweede team, maar Vitesse was voor hem vooral een kwelling de afgelopen jaren. "Het is heel slecht gelopen en gewoon zonde", beaamt de rechtsbuiten na de eerste training op Papendal. "Ik ben altijd positief, maar het was natuurlijk heel erg balen. Als voetballer ben je echter altijd hongerig en ik zal mijn stinkende best gaan doen om nog van waarde te kunnen zijn."

Prikkel

Hij is inmiddels 32 jaar en weet dat zijn laatste kans is aangebroken om zijn voetballoopbaan nog nieuw leven in te blazen. 'Dat klopt wel', zegt Beerens. "Ik hoop dat ik mezelf die prikkel kan geven. Ik ben zelf ook benieuwd. We starten weer allemaal op nul, maar ik moet natuurlijk wel van veel verder komen nog."

Vorig seizoen verliep voor Beerens dramatisch. Hij raakte op een zijspoor en werd zelfs door trainer Leonid Slutskiy uit de selectie gezet. "Er gebeurde van alles binnen de club. maar later kreeg ik ook weer de tijd om fit te raken. Toen stortte alles in door corona. Dat sloeg in als een bom."

Motivatie weg

"Ik was voor mijn gevoel geen voetballer meer, de motivatie was echt weg", erkent Beerens. "Ik heb veel thuis gezeten. Mentaal was het moeilijk, nog lastiger dan voor de anderen omdat ik zo lang niet gespeeld heb. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe fit ik nog kan worden."

Met Thomas Letsch voerde Beerens maandag al een eerste gesprek. ''Een open man die heel relaxed is'', zegt hij. ''We hebben een mooie voorbereiding voor de boeg, maar ik zal me vooral eerst moeten focussen op mezelf."