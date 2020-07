Meer wolven in Gelderland: afschieten of wolfvrije zones?

Schapen- en geitenhouders die een afrastering nodig hebben om de dieren te beschermen tegen de wolf krijgen een vergoeding, dat geldt voor houders in het vestigingsgebied van de wolf. "Wordt dat gebied groter, dan beweegt de subsidie mee", zegt gedeputeerde Peter Drenth.

In de provinciale politiek wordt de uitbreiding van de wolf met argwaan gevolgd. Wolfvrije gebieden en de mogelijkheid tot afschot op eigen terrein komen woensdag tijdens de wolvenvergadering regelmatig voorbij.

Zo wil de VVD weten of het mogelijk is - als alle preventieve maatregelen zijn genomen en de wolf blijft terugkeren - om over te gaan tot afschot op eigen terrein. "Je moet dan de politie bellen, maar de wolf gaat niet braaf zitten wachten tot de politie er is", stelt Rosmarijn Boender van de VVD. "Als dierenliefhebber word je hier niet blij van", klinkt het uit de mond van Ilze van Roozendaal van Forum voor Democratie. "In een dichtbevolkt land als Nederland is afschot noodzakelijk." Hoe? Dat moet de provincie gaan vormgeven.

Wolfvrije gebieden

Dan zijn er nog zwervende wolven, pas als een wolf ergens zes maanden is, dan wordt gesteld dat de wolf zich daar gevestigd heeft. Maar niet elk gebied is even geschikt voor de wolf. Meerdere partijen - waaronder Forum voor Democratie en het CDA - willen dan ook wolfvrije gebieden. Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland vindt dat maar niks. "We moeten de agrariërs de middelen geven om de dieren te beschermen. Hoe wil je een gebied wolfvrij verklaren? De wolvin in het midden van de Veluwe hebben we niet eens gezien tot ze daar was."

Hij vindt steun in het onderzoek van Motivaction dat er meer draagvlak is voor de wolf. Het onderzoeksbureau voerde dat uit in opdracht van het kabinet. "Maatregelen blijken te werken, dat versterkt ook het draagvlak.'"

Zie ook: Weer wolvenwelpjes geboren op de Veluwe

'Alle dieren zijn ons even lief'

De Partij voor de Dieren wil niet kiezen tussen de wolf of het schaap. "Alle dieren zijn ons even lief. We moeten schapen en geiten goed beschermen tegen de wolf, anders krijg je zo'n discussie over het afschieten", zegt Luuk van der Veer. "Je moet voorkomen dat de wolf aanleert dat een slecht beschermd schaap een makkelijke prooi is.'' Als het aan hem ligt gaat de provincie toezien dat de bescherming op orde is. Gedeputeerde Peter Drenth wil daar niet aan, hij vindt dat een verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Drenth wil de commissie die onderzoek deed naar de maatregelen vragen om door te gaan en ook antwoorden te vinden op vragen over wanneer afschot kan en of het mogelijk is om gebieden wolfvrij te maken.