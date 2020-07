Wel of geen Zwarte Piet, burgemeester Marcouch is bij Sinterklaasintocht Arnhem

Burgemeester Ahmed Marcouch vindt dat hij bij de Arnhemse Sinterklaas-intocht moet zijn. Ook als daar zwarte pieten in rondlopen, maakte hij woensdagmiddag duidelijk tijdens de Arnhemse raadsvergadering. En dat gaat tegen de wens van de gemeenteraad in.

Er ligt namelijk een voorstel dat op een ruime meerderheid kan rekenen. Dat voorstel zegt dat de gemeente alleen nog steun verleent aan de intocht wanneer er wordt afgezien van de "racistische karikatuur Zwarte Piet". Onder die steun valt subsidie, gebruik stadhuis, maar ook de aanwezigheid van collegeleden, waaronder de burgemeester. Maar dat ziet Marcouch dus niet zitten.

'Voor kinderen hun burgervader'

"Ik vind het een lastige oproep als burgemeester van alle Arnhemmers om daar demonstratief niet aanwezig te zijn", zegt de burgervader. Ook wijst Marcouch erop dat hij daar een rol heeft in de openbare orde en veiligheid. "Voor de demonstranten ben ik de burgemeester, voor de kinderen hun burgervader."

Bovendien is wat er rondom de intocht gebeurt niet strafbaar, benadrukt Marcouch. Wel kan de gemeente volgens hem voorwaarden aan bijvoorbeeld subsidie stellen. Al is die gemeentelijke bijdrage in zijn ogen beperkt. Maar het feest "politiseren" zoals nu gebeurt is volgens hem niet de juiste weg. "Ook de kinderen die gediscrimineerd worden, hebben daar last van."

'Gesprek op foute manier'

Het gesprek daarover wordt op dit moment op een foute manier aangegaan, stelt de burgemeester. "Tot aan geweld en bedreigingen aan toe. Ook zijn er in onze stad alweer twee demonstraties aangekondigd van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Dat is niet wat wij willen." Sinterklaas moet volgens hem veranderen richting een feest waar alle kinderen plezier aan hebben. "En die verandering is gaande. Alleen gaat deze voor sommigen te snel en voor anderen veel te langzaam."

Maar racistische kenmerken zijn niet onderhandelbaar, stelt GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders. En de dialoog met de intochtcommissie heeft nog niet tot verandering geleid, ziet hij. Marcouch erkent dat de stapjes soms wel heel klein zijn.

'Bruin is stap in verkeerde richting'

Vorig jaar besloot de commissie deels bruine pieten in te zetten. "Een stap in de verkeerde richting", meent raadslid Nathalie Nede (ChristenUnie). "Bij het zwarte kon je nog uitleggen dat het van de schoorsteen kwam", vult Leo De Groot (Partij voor de Dieren) haar aan. "Dus de mensen van die organisatie, daar moet je niet mee in gesprek gaan. Die kunnen op eigen houtje geen beslissingen nemen."

René Kraaijenbrink (Arnhem Centraal) vindt het vreemd dat burgerparticipatie "kennelijk ineens niet meer geldt". "Even aftikken in plaats van in gesprek gaan met de stad." Verandering kan volgens hem met de botte bijl, maar ook met de zachte kam.

'Dan heeft Marcouch wat uit te leggen'

Formeel zal het besluit over het voorstel volgende week vallen. Maar mocht Marcouch tegen de wens van de raad in toch besluiten bij de intocht aanwezig te zijn als daar zwarte of bruine pieten in zitten, dan heeft hij "wel wat uit te leggen", stellen raadsleden van D66, GroenLinks en PvdA na afloop van de vergadering. "Dan volgt er meteen een debat", belooft Coenders.

