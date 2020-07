Kunstwerk! organiseert zomercursussen in de Liemers: 'Mensen zitten thuis'

Normaal gesproken worden er geen cursussen en workshops gehouden in de zomervakantie, maar deze zomer gooit Kunstwerk! het roer om. De organisatie - waar onder meer de bibliotheek en Volksuniversiteit in samenwerken - biedt vanaf 13 juli verschillende cursussen aan. "Zoals, schilderen en tekenen, voor kinderen en volwassenen, maar ook workshops met robotica of muziek", vertelt Edith Elshof, de coördinator van Kunstwerk! Zomert Door.

Flinke klap

De afgelopen maanden heeft vrijwel alles stilgelegen bij Kunstwerk!. Vanwege de coronacrisis konden veel activiteiten, cursussen en workshops niet doorgaan. "Maar mensen hebben inmiddels wel weer de behoefte om elkaar te zien en naar buiten te gaan en wij willen en kunnen die verbinding geven", legt Elshof uit. "Bovendien zitten veel docenten te springen om eindelijk weer iets te kunnen doen."

De culturele sector heeft een flinke klap gekregen van de coronacrisis en dat is natuurlijk ook bij Kunstwerk! te merken. "Ja we staan voor flinke uitdagingen, maar door deze zomer van alles te organiseren laten we zien dat we er nog zijn en gewoon doorgaan."

Volgens de coördinator van Kunstwerk! Zomert Door is er zeker animo voor de zomercursussen. "We krijgen nu al aardig wat positieve en enthousiaste reacties. Veel mensen hebben hun vakantie gecanceld, dus ja die zitten thuis en wat moeten ze doen? En misschien is dit wel iets wat we vanaf nu elke zomer gaan doen, wie weet... "