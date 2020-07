25 rechercheurs werken al jaar lang aan afpersingszaak Hedel

De politie werkt al meer dan een jaar lang met een team van 25 rechercheurs aan de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel. De afgelopen dagen zijn in Kerkdriel twee huizen beschoten en maandag werd ook een voordeur van een medewerker van het bedrijf in brand gestoken.

De politie zegt hard op zoek te zijn naar de daders. 'Concreet hebben we de afgelopen dagen met enkele forensisch rechercheurs naar sporen gezocht in Hedel en Kerkdriel. Bovendien zijn we met meerdere rechercheurs in de dorpen om getuigen te vinden en camerabeelden te verzamelen', zo meldt een persvoorlichtster van de politie.

Maar daar blijft het niet bij. 'Er is ook op allerlei andere manieren een grote inzet in verband met veiligheid', zegt de woordvoerster. Wat dat precies inhoudt, wil de politie niet zeggen.

Wie zijn de daders?

Op basis van gedegen telefoononderzoek hebben rechercheurs van de Politie Oost-Nederland al een tijd een groep merendeels Marokkaanse criminelen uit de provincie Utrecht op het oog. Er blijkt een rolverdeling; een man zet de lijnen uit en een ander verzorgt het financiële traject.

Maar de groep criminelen op basis van heel sterk bewijs vastzetten voor de afpersing vormt een probleem, zo merkt onze verslaggever die de zaak volgt.

Daders hebben adressenlijst

Een aanvullende probleemfactor voor justitie vormt het gegeven dat tijdens het onderzoek per abuis een lijst met adresgegevens van medewerkers van De Groot in het dossier van de genoemde verdachten belandt. Daarover spreekt een van de gedetineerde verdachten weer met kennissen buiten de gevangenis, zo vangt de politie op tijdens een afgeluisterd gesprek vanuit de penitentiaire inrichting waar deze verdachte verblijft.

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft zijn fout toe, maar de schade is onherstelbaar; er ligt zeer privacygevoelig materiaal bij de onderwereld. Ook al dragen alle verdachten die de adreslijst hebben ontvangen het materiaal weer over aan het OM.

Geen bijeenkomsten voor bewoners

Hoewel er in Hedel en Kerkdriel geschrokken bewoners zijn door de incidenten van de laatste dagen, is er voor de politie nog geen reden om de bewoners bij te praten over de stand van zaken van het politiewerk. 'Natuurlijk kijken we zorgvuldig naar de gevoelens en de vragen die er zijn bij alle mogelijke betrokkenen. Maar het is op dit moment niet zo dat er bijvoorbeeld bijeenkomsten worden georganiseerd door ons.'

