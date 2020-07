Uur van de waarheid voor zwembad De Hoevert: "Wij horen gewoon in Didam"

“Ik kan mij geen Didam voorstellen zonder zwembad”, zegt Witta Veerink als lid van zwemvereniging De Watervrienden. Al 30 jaar is ze wekelijks in de Hoevert te vinden. “In 1977 begon ik hier met zwemles. Daarna ben ik verder gegaan met zwangerschapslessen en twintig jaar geleden ben ik lid geworden van De Watervrienden. Een verenigingsavond is voor Veerink meer dan baantjes zwemmen. “Je maakt even een praatje, ze vragen hoe het met je gaat en je maakt tijdens het sporten je hoofd even leeg”, zegt Veerink.

De consequenties die het verdwijnen van een zwemvoorziening uit Didam met zich mee brengt voelen voor haar niet logisch. “Waarom zou ik in ’s-Heerenberg, Doesburg of Zevenaar gaan zwemmen? Ik voel mij daar helemaal niet thuis”, zegt Veerink. “De turners van Margriet gaan ook niet in ’s-Heerenberg turnen, de voetballers van DVC’26 uit Didam trainen ook niet in ’s-Heerenberg. Wij als Watervrienden horen gewoon in Didam. Dat is al 47 jaar zo, dus ik zou niet weten waarom we ergens anders naar toe moeten.”

Alternatief plan financieel onhaalbaar

De kans blijft aanwezig dat de zwemvoorziening uit Didam verdwijnt nu de gemeente heeft aangegeven dat het zwembad per 1 januari 2021 de deuren moet sluiten. Vanuit lokale ontwikkelaars ligt er wel een alternatief voor een nieuw zwembad, waarbij de opbrengst van de huidige grond van De Hoevert genoeg geld zou moeten opbrengen om de bouw te financieren. Volgens de gemeente Montferland is dat echter op voorhand een onhaalbaar plan. "De raad heeft mij financieel een andere opdracht meegegeven", gaf wethouder Ruth Mijnen eerder deze week aan. "Ik zit er niet om een zwembad te sluiten, want sport en bewegen doet mij veel."

Raadslid Rob Mos betreurt het dat de wethouder niet verder wil kijken naar de plannen die er zijn. “Als alle partijen bereid zijn om water bij de wijn te doen en de plannen de tijd te geven, dan liggen er fantastische kansen voor Didam”, zegt Mos. Hij hoopt dat de gemeenteraad de wethouder nog op andere gedachten kan brengen. “Dit is een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief wat wordt gedragen door een groot deel van de bevolking”, zegt Mos. “Geef dit een kans, het is zonde om dit te laten lopen. Dit wordt bedoeld met burgerparticipatie en betrokkenheid.”

'In crisistijd niet bezuinigen maar investeren'

Ook zwemvereniging De Watervrienden hoopt dat het plan kans van slagen heeft. “De gemeente denkt met het sluiten van het bad volgend jaar geld over te houden”, zegt Arthur Klerk namens de zwemvereniging. “Dat is onzin. Er zit nog een boekwaarde van 9,5 ton op het pand, waar wij onze twijfels bij hebben, die de gemeente moet afschrijven. Het gaat dus bijna een miljoen kosten als het bad moet sluiten. Investeer dat geld in het aanpassen van het zwembad, zodat het de komende veertig jaar vooruit kan.”



Volgens Klerk kijkt de wethouder met oogkleppen op naar de toekomst van het zwembad. “In crisistijd heb ik altijd geleerd om niet te bezuinigen, maar moet je investeren en zorgen dat je alles los trekt. Dat kan een stimulans betekenen voor Didam, maar ook voor de hele gemeente Montferland”, aldus Klerk. Volgende week velt de gemeenteraad een oordeel over de toekomst van De Hoevert.