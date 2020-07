Binnenstad Doesburg alleen nog overdag dicht voor verkeer

De afsluiting van de Doesburgse binnenstad wordt deels opgeheven. De straten zijn vanaf woensdag weer toegankelijk voor verkeer tussen 18.00 uur 's avonds en 11.00 uur 's ochtends. Dat heeft de gemeente besloten na een interne evaluatie. Doesburg had vanaf juni een noodverordening ingesteld waarbij drie straten in het centrum voor al het verkeer dicht was, om zo de 1,5 meter samenleving te kunnen waarborgen.

Maar de rigoureuze afsluiting stuitte op veel verzet van ondernemers in Doesburg. In totaal dienden meer dan 40 winkeliers en ondernemers bezwaar in. Ze waren bang om klanten te verliezen en dat ze in de problemen kwamen met leveranciers. Na de eerste maand klaagden verschillende ondernemers al over omzetverlies. Ook stelden de fracties van CDA en D66 raadsvragen over de kwestie.

Vooral in de avonduren

De gemeente vindt dat de afsluiting naar tevredenheid verloopt, maar dat er wel veel verzoeken kwamen om naar het tijdsvenster van de afsluiting te kijken. Daarom heeft de gemeente nu besloten deze per direct te verruimen.

Ook is er een versoepeling voor fietsers in de Ooipoortstraat. De afsluiting werd hier vooral voor fietsers als wat onnatuurlijk ervaren. Verder blijft het fietsverbod in het centrum tussen 11 uur 's ochtends en zes uur 's avonds wel van kracht. De eerste maand zijn er alleen waarschuwingen uitgedeeld, maar vanaf nu zal asociaal gedrag of een overtreding bekeurd worden, laat de gemeente weten.

