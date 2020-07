Langs de pauwen en over de hei: Ronald is trots op 'zijn' klompenpad

Met achttien man hebben ze eraan gewerkt, maar nu loopt het nieuwste klompenpad, het Speuldepad, wel door de drie buurtschappen van de gemeente Ermelo heen. Het klompenpad kan vandaag voor het eerst worden gelopen. En Ronald van Veen is daar meer dan trots op, want het is misschien wel de meest afwisselende wandelroute van Gelderland.

Het pad is zestien kilometer lang, gaat langs de witte pauwen van Gelre, over de hei en door het bos. Tijd om eens een kijkje te nemen met de maker van dit klompenpad, Ronald van Veen (41).

Het is even zoeken op de parkeerplaats. Want waar staat nu toch dat grote informatiebord waardoor je kan zien waar dit klompenpad begint? Gelukkig weet Ronald de weg op zijn duimpje. En binnen een paar honderd meter wandelen zien we de witte pauwen al. Eerst roepen ze wat en dan spreiden ze hun veren uit. Ronald geniet, terwijl hij toch al jaren gids is op dit terrein van Het Gelders Landschap. Ronald is een veelzijdig mannetje: werkzaam als organisatiedeskundige op instelling 's-Heerenloo en sinds 2014 ook in de gemeenteraad voor de ChristenUnie.

'Natuurgids zijn is best handig'

Zijn deskundigheid als natuurgids kon hij mooi inzetten om dit klompenpad te maken. Klompenpaden zijn wandelingen over meest onverharde paden waarop je de cultuur en historie van het land kan aflezen. Geen wonder dat de paden gemaakt worden door de mensen die in het gebied wonen en werken: die kennen in het gebied de mooiste paadjes. Dit klompenpad is een juweeltje geworden. Het gaat door de kern van de provincie Gelderland. Kastelen, landgoederen, bossen en heide: alles wat Gelderland groot maakt in één wandeling.

Het wandelen zit Ronald "in het bloed". "Ik wandel graag en bovendien heb ik suikerziekte, dus is lopen goed voor me." Na jaren in Ermelo gewoond te hebben, verliet hij zijn stad voor een paar jaar om op het Velpse Larenstein een opleiding tot landschapsinrichter te volgen. Vandaar zijn belangstelling voor de natuur: "Ik zeg altijd maar: in Ermelo hebben we het groen van de bossen tot het blauw van het Veluwemeer, zo afwisselend is het hier." Ronald is trots op zijn bijdrage aan het nieuwe klompenpad: "Ik voel me ook een beetje een ambassadeur van de gemeente Ermelo."

