6-jarige Zoë 'betaalt' haar rolstoelbus met kroonkurken

Vorig jaar oktober deed de moeder van de 6-jarige rolstoel behoevende Zoë een oproep bij het programma Gelderland Helpt voor het inzamelen van kroonkurken. Op deze manier probeerde ze geld bij elkaar te verzamelen voor de koop van een rolstoelbus. Om de bus bij elkaar te verdienen waren maar liefst 400.000 kilo kroonkurken nodig. De metalen flesdopjes kunnen als oud ijzer worden ingeleverd en leveren hierdoor geld op.

Vandaag kon ze dan eindelijk haar eerste rondje maken in haar bus. In haar roze rolstoel en met een beer op schoot wordt Zoë, door haar vader, de lift opgeduwd. Langzaam gaat de klep omhoog en wordt ze de bus binnen gereden. Met een glimlach kijkt ze om zich heen. Na maanden intensief inzamelen is de rolstoelbus voor Zoë dan eindelijk daar.

Epilepsie

Zoë werd gezond geboren maar kreeg na 1,5 jaar epileptische aanvallen. Om de grote hoeveelheden epileptische aanvallen te stoppen werd in 2015 een hersenhelft uitgeschakeld. Door de epileptische aanvallen en de operatie is Zoë afhankelijk geworden van een rolstoel.

In de uitzending Kerst Vier Je Samen afgelopen december bij Omroep Gelderland werd de moeder van Zoë al verrast met een grote berg kroonkurken.

Kroonkurken

"We wilden de bus niet zomaar krijgen, we wilden er wel echt iets voor doen", vertelt moeder Stephanie stralend voor de nieuwe bus. "Zoë wordt steeds groter en haar rolstoel dus ook. Nu kan het allemaal nog in de 'gewone' auto maar dat houdt een keer op. Wij hebben vorig jaar nagedacht over wat wij wilden gaan doen en toen kwamen we op het idee van de kroonkurken uit. We zijn op een gegeven moment ook overgegaan op oud ijzer en we zijn heel blij dat het gelukt is de bus bij elkaar te sparen."

Grote dank

Het was voor de familie hartverwarmend om te zien hoe iedereen meeleefde en hielp met het sparen van kroonkurken. Daarvoor wil het hele gezin iedereen ook hartelijk voor bedanken.

Blijven doorsparen

Stoppen met het verzamelen van kroonkurken doet de familie niet. "We gaan wel voor onszelf stoppen'', zo vertelt Stephanie. "Maar we blijven een verzamelpunt voor een andere meisje, Nanne, die eigenlijk in dezelfde situatie zit als Zoë."

Voor meer informatie kijk op de website van Gelderland Helpt.





