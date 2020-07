Tientallen medewerkers van visverwerker in Twello besmet met corona

Ruim veertig medewerkers van het bedrijf ProFish in Twello zijn in de afgelopen weken besmet of besmet geweest met het corona-virus. "Het gaat dan over een periode van drie à vier weken", laat directeur Edwin de Boer weten. Hoe het virus binnen heeft kunnen dringen bij het bedrijf is nog gissen. “Dat onderzoekt de GGD nog”, aldus de Boer.

De besmettingen zijn allemaal vastgesteld met een officiële test, opvallend is dat veel werknemers nauwelijks klachten hadden. "De 43 personen die besmet zijn of waren, hadden allemaal geen of lichte klachten. Zij hebben allen de aanwijzingen met betrekking tot quarantaine opgevolgd", laat Heidi Otten namens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland weten.

Extra inspecties

De Veiligheidsregio laat weten dat in samenwerking met de arbeidsinspectie en ProFish een actieplan is opgesteld voor het bedrijf. "Dit plan bevat onder andere de volgende maatregelen: triage aan de poort (checken of mensen medische klachten hebben en temperatuur meten), bij klachten gaat de medewerker niet aan het werk en wordt een test aangevraagd en er wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden."

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het dragen van beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en het plaatsen van spatschermen. Ook worden medewerkers actief geïnformeerd, in meerdere talen, over de coronamaatregelen en de handhaving daarvan. "De GGD en arbeidsinspectie brengen in de maand juli extra inspectiebezoeken aan het bedrijf", aldus de Veiligheidsregio.

'Klein brandhaartje'

De GGD onderzoekt hoe het virus zich bij het bedrijf heeft verspreid. "Bron- en contactonderzoek is gaande. We zijn samen met de arbeidsinspectie daar geweest, hebben afspraken gemaakt en gesproken over zaken. We zitten er bovenop", laat de woordvoerder weten.

Volgens de gezondheidsdienst past dit beeld bij het verloop van het corona-virus. "Af en toe zullen in het land kleine brandhaartjes ontstaan. Juist door er direct bovenop te zitten, voorkomen we dat er meer besmettingen komen."

'Zorgen dat het beheersbaar blijft'

Volgens directeur Edwin de Boer is er geen sprake van paniek op de werkvloer. “Onze mensen zijn niet bang, maar de mensen om onze mensen heen zijn wel bezorgd.” Of de Boer zelf zorgen heeft over de situatie? “Nou het baart in die zin zorgen dat je er met elkaar aandacht aan moet besteden, dat je er bovenop moet zitten en moet zorgen dat het beheersbaar blijft. En dat het niet groter wordt. Dus daar zijn we hard mee bezig."

Samen met de GGD bekijkt de Boer wat er nodig is. "Alles wat wij nu doen is in samenwerking met de GGD. We gaan van het RIVM-beleid uit. Bij klachten blijf je thuis en ga je testen. Bij een positieve test blijf je thuis totdat je beter bent en volgt er bron- en contactonderzoek."

Maatregelen

ProFish levert vers voorverpakte visproducten aan winkels, horeca en grote instellingen. Er werken tussen de 300 en 350 mensen. Volgens de directeur golden er al voor de corona-uitbraak strenge eisen op het gebied van hygiëne. "We werkten voor een deel al met mondkapjes en handen desinfecteren gebeurde ook hiervoor al."