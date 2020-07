Stanley hoopt op veel donoren door nieuwe donorwet

En die krijgt hij, na een oproep bij Omroep Gelderland. De nier die hij daarvoor had gekregen, werd al na twee maanden afgestoten door een infectie. Nu krijgt hij een nier van de Amsterdamse Jacky Andrews.

Zie ook: Stanley is door het dolle heen, hij vindt eindelijk nieuwe nier

"Ik hoop dat de wachttijd voor mensen die een donor nodig hebben aanzienlijk korter wordt", zegt De Fretes over de nieuwe wet. "En ik hoop dat veel meer mensen aangeven 'geen bezwaar' te hebben als donor geregistreerd te staan."

Kijk hier naar de reactie van De Fretes op de nieuwe donorwet, de tekst gaat eronder verder.

Bijna de helft (49 procent) van alle Nederlanders vanaf 18 jaar stond begin dit jaar geregistreerd in het donorregister, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van deze ruim 6,9 miljoen mensen was 55 procent op dat moment donor, 34 procent gaf geen toestemming voor donatie en 11 procent had aangegeven die keuze over te laten aan een nabestaande of aangewezen persoon.

Meer tijd om te beslissen door corona

Vanwege de coronacrisis krijgen mensen langer de tijd om hun keuze te maken. Pas aan het einde van het jaar, drie maanden later dan oorspronkelijk gepland, worden mensen aangemerkt als 'geen bezwaar', als ze geen keuze maken.

Vanaf september krijgen de mensen die dan nog geen keuze hebben opgegeven, een brief. Reageren ze daar niet op, dan volgt anderhalve maand later een tweede brief. Blijft ook daarop een reactie uit, dan komt iemand in het register als persoon 'zonder bezwaar' te staan.

Op onze Facebookpagina gaat de stelling over de nieuwe donorwet: 'Wil jij je organen afstaan na je dood?' Reageer ook. Willen je alleen stemmen, doe dat dan hier.

Zie ook: