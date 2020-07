De Elburger JeugdRaad presenteert maandag het eerste JeugdRaadsvoorstel. De JeugdRaad heeft gekozen voor het bestuurlijke onderwerp ‘spelen in de natuur met avontuur voor grotere kinderen’ en ziet graag dat de wat oudere kinderen kunnen spelen in een natuurspeeltuin. Vervolgens is de JeugdRaad op onderzoek gegaan en heeft in Kampen de Natuurspeelplaats bekeken.

Na het bezoek aan Kampen is de JeugdRaad door ambtelijke specialisten voorgelicht over alles wat bij een natuurspeeltuin komt kijken. Door de coronacrisis heeft het werk van de JeugdRaad een tijdje stil gelegen. Toch is het de JeugdRaad gelukt om een voorstel te maken, voor natuurlijk spelen in de gemeente Elburg. Dat JeugdRaadsvoorstel zal de JeugdRaad maandag om ongeveer 15.30 uur presenteren aan de gemeenteraad. De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in het MFC Aperloo. Uiteindelijk gaat de gemeenteraad over het geld van de gemeente. Het inrichten van een natuurspeeltuin kost geld en het is aan de gemeenteraad om wel of geen geld ter beschikking te stellen.

Op 7 oktober 2019 zijn de leden en de plaatsvervangende leden van de JeugdRaad Elburg geïnstalleerd. De afgevaardigden van tien van de scholen voor primair onderwijs in Elburg hebben een kandidaat afgevaardigd. De JeugdRaad heeft vervolgens een keuze gemaakt uit de onderwerpen die de leden belangrijk vonden.