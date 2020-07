Fruitbedrijf Hedel weer doelwit van criminelen: hoe kan het zover komen?

"Toen reed ik die parkeerplaats op en zag ik mijnheer De Groot niet en ben ik omgekeerd." Het is februari dit jaar. Aan het woord is een van de verdachten in de afpersingszaak die het fruitbedrijf en de familie De Groot sinds de vroege zomer van vorig jaar in haar greep houdt.

Losgeld

De betreffende verdachte moet voorkomen bij de rechtbank van Arnhem tijdens een pro-formazitting. Hij is volgens het Openbaar Ministerie acht maanden eerder naar een parkeerterrein gereden in Zaltbommel.

Ter plekke zou hem een aanzienlijk bedrag worden overhandigd door een lid van de familie De Groot. Althans, dat was het plan zoals de afpersers het volgens informatie uit het opsporingsonderzoek voor zich zagen. Camera’s registreren dat de man een rondje rijdt op het terrein en dan rechtsomkeer maakt. Hij keert zonder losgeld huiswaarts.

Dat het zijn doel was om een lid van de familie De Groot te ontmoeten voor een geplande geldoverdracht, is iets wat de verdachte nog niet eerder zo expliciet heeft bekend, en komt hem midden in de rechtszaal op een korte reprimande van zijn advocaat te staan. Hij wist toch juist ‘niet’ wie hij ging ontmoeten, sist ze hem toe. De verdachte schrikt en neemt hierop zijn woorden weer terug. De rechter kijkt hem argwanend aan.

Zie ook: Opzienbarende afpersingszaak Hedelse fruithandel, dit weten we tot nu toe

Gesloten cultuur

De verspreking - en het terugnemen daarvan - toont de gesloten cultuur waarbinnen de verdachten in deze afpersingszaak opereren.

De politie heeft het er maar moeilijk mee. Zo mag gerust worden geconcludeerd sinds vorig voorjaar directieleden van De Groot Fresh Group een reeks dreigsms’jes beginnen te ontvangen. Zij dienen volgens de afpersers op te draaien voor de geleden schade nadat een partij cocaïne op het terrein van De Groot is onderschept. De teksten zijn nogal direct.

Tekst gaat verder onder de foto.

Politie op het terrein van De Groot in Hedel. Foto: Bart Meesters

Op basis van gedegen telefoononderzoek hebben rechercheurs van de Politie Oost-Nederland al snel een groep merendeels Marokkaanse criminelen uit de provincie Utrecht op het oog. Er blijkt een rolverdeling; een man zet de lijnen uit en een ander verzorgt het financiële traject.

Maar de groep criminelen op basis van heel sterk bewijs vastzetten voor de afpersing vormt een probleem. Een inhoudelijke behandeling van de genoemde afpersingszaak tegen de vier hoofdverdachten - onder wie de man van het niet geïnde losgeld - laat nog tot december op zich wachten. En op dit moment zijn al deze verdachten onder voorwaarden vrijgelaten.

Zie ook: Verdachte in Hedelse afpersingszaak voorlopig op vrije voeten

Adressenlijst

Een aanvullende probleemfactor voor justitie vormt het gegeven dat tijdens het onderzoek per abuis een lijst met adresgegevens van medewerkers van De Groot in het dossier van de genoemde verdachten belandt. Daarover spreekt een van de gedetineerde verdachten weer met kennissen buiten de gevangenis, zo vangt de politie op tijdens een afgeluisterd gesprek vanuit de penitentiaire inrichting waar deze verdachte verblijft.

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft zijn fout toe, maar de schade is onherstelbaar; er ligt zeer privacygevoelig materiaal bij de onderwereld. Ook al dragen alle verdachten die de adreslijst hebben ontvangen het materiaal weer over aan het OM.

Handgranaat

Ondertussen dienen er zich al maanden nieuwe vormen van intimidatie aan gericht tegen de familie De Groot en de werknemers van het gelijknamige fruithandelsbedrijf. In januari - de eerste groep verdachten zit dan nog in voorarrest - treft een lid van de familie een handgranaat aan bij zijn voordeur in Kerkdriel.

Zie ook: 'Handgranaat was bedoeld voor zoon bedreigde fruithandel'

Bekijk de beelden van Opsporing Verzocht van de granaatgooier. De tekst gaat eronder verder.

Het OM meldt dat in dit onderzoek begin juni een 20-jarige man uit Utrecht is aangehouden, die eerder deze maand hoort dat hij 90 dagen langer in voorlopige hechtenis blijft. En afgelopen maandag staat de voordeur van een vermoedelijke medewerker van De Groot Fresh Group in brand. Dinsdag vliegen er kogels in de voordeuren van twee andere medewerkers.

Zie ook: Medewerkers fruitbedrijf bezorgd om veiligheid na beschietingen

Colombiaanse toestanden

Het zijn Colombiaanse toestanden in het Rivierenland, gezien de achterliggende gewelddadige cultuur van cocaïnehandel via Zuid-Amerika naar Nederland. Waarbij de vraag relevant is of firma De Groot Fresh Group - of een van haar medewerkers - misschien ooit betrokken is geweest bij drugstransporten, zeker gezien het gegeven dat er tot twee keer toe drugs is aangetroffen op het bedrijventerrein van De Groot.

Wat in ieder geval pleit voor het fruittransportbedrijf en haar medewerkers is dat er sinds de incidenten begonnen - een jaar of vijf geleden - geen verdachten die zelf werkzaam waren bij de onderneming zijn aangeklaagd door het OM.

Politie en OM laten weten alle dreigementen in onderzoek te hebben. Er kunnen nog geen uitspraken gedaan worden over een eventueel verband tussen de verschillende incidenten van de laatste tijd.