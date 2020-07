Geen 'normale' kermis in Zutphen, wel overleg over alternatief op andere locatie

De kans bestaat dat de kermis in Zutphen dit jaar toch doorgaat. Waar het college van burgemeester en wethouders vorige week nog besloot dat een kermis zoals voorgaande jaren op de markten te krap wordt, gaat zij nu in gesprek met kermisexploitanten over een alternatief.

De gebruikelijke locatie op de markten is volgens burgemeester Annemieke Vermeulen gezien alle coronamaatregelen ongeschikt. Ook omdat de terrassen flink zijn uitgebreid. "We willen uiteraard ook de kermisexploitanten ondersteunen zodat zij hun zaken draaiende kunnen houden. Daarom zetten we in op een overleg over een zo goed mogelijk alternatief voor de kermis.”

Afstand houden in en rondom attracties

Samen met de exploitanten wil de gemeente de mogelijkheden voor een alternatieve locatie voor de kermis onderzoeken. "Geen eenvoudige opgave", aldus de gemeente. Het kunnen naleven van de RIVM-maatregel ‘houd anderhalve meter afstand’ is hierbij volgens de gemeente het belangrijkste. Zowel in de attracties moet men afstand kunnen houden, als ook daarbuiten.

"Dit betekent ook dat er rondom de attracties veel ruimte moet zijn. Denk aan ruimte voor wachtrijen, looproutes maar ook ruimte voor bewoners van de binnenstad en bezoekers van de horeca, winkels en culturele instellingen. En dat alles met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Op de relatief kleine en smalle Zutphense markten is dat gewoonweg een onmogelijke opgave."

Gesprekken op korte termijn

Welke locaties in beeld zijn voor de kermis, die in september plaatsvindt, is nog niet bekend. De gesprekken met de kermisexploitanten vinden volgens de gemeente op korte termijn plaats. "De gemeente is benieuwd naar de ideeën van de exploitanten en de protocollen van de brancheverenigingen. Het doel is en blijft om ondanks de geldende beperkingen toch een kermis mogelijk te maken."

