Schoonmaakdoekjes en uitgestelde huwelijken, dit zorgde voor extra kosten in coronatijd

Zo schold de gemeente Doetinchem 17.500 euro aan belastingen kwijt die horecaondernemers normaal betalen om hun terrassen te mogen gebruiken. En in Tiel was een bedrag van 17.000 euro nodig voor het Flipje streekmuseum dat inkomsten zag wegvallen. Diezelfde gemeente paste ook voor zo'n 3.000 euro gemeentebalies aan.

De gemeenten in Gelderland lopen tegen allerlei financiële tegenvallers aan die niet in de begroting staan dit jaar. Het gaat dan om kosten voor extra ICT, voor bijvoorbeeld op afstand werken van ambtenaren en gemeenteraden, tot het inzetten van extra handhaving bij de warenmarkten en tot het inkopen voor tienduizenden euro's aan ontsmettingsmiddelen.

Misgelopen parkeeropbrengsten grote strop

Maar ook liepen de gemeenten veel geld mis. Zo zegt de gemeente Harderwijk 1,7 miljoen euro mis te zijn gelopen aan inkomsten, bijvoorbeeld uit minder havengeld, toeristenbelasting en parkeerinkomsten.

Die laatste post zorgt ook voor minder inkomsten in Barneveld. De gemeente maakte het parkeren in het centrum gratis in coronatijd waardoor 255.000 euro minder is opgehaald. Dit is overigens inclusief niet uitgeschreven boetes.

De uitgaven en misgelopen opbrengsten lopen op tot miljoenenbedragen die gemeenten op de één of andere manier moeten opvangen. Vanuit het Rijk en de provincie Gelderland wordt financieel bijgesprongen met speciale regelingen.

Zo is er een aparte pot vanuit het Rijk om bijvoorbeeld de toeristenbelasting te compenseren. De gemeente Nunspeet schat op dat vlak zo'n 500.000 euro mis te lopen. Maar van sommige andere zaken is nog niet duidelijk wat en hoeveel vergoed wordt.

Zie ook: Corona kost gemeenten tientallen miljoenen, maar krijgen ze dat terug?

Feestjes leveren even niets op en kostbare vrijwilligers

Dat evenementen afgelast of uitgesteld zijn, zorgt voor een dip in de inkomsten uit evenementenvergunningen. Daarnaast moeten de gemeenten bijvoorbeeld vanwege annuleringen van huwelijken meer personeel inhuren. En natuurlijk blijft er ook werk op de plank liggen, zoals het afgeven van paspoorten en rijbewijzen. In Barneveld lopen al dit soort kosten richting de 35.000 euro.

In Lingewaard viel een extra rekening van 45.000 euro op de mat voor het ophalen van oud papier tot juli door een externe partij. Een klus die normaal door vrijwilligers wordt gedaan.

Al die voorbeelden maken duidelijk dat het vaak allerlei bedragen zijn die direct of indirect te maken hebben met het uitbreken van het coronavirus. Dat maakt het voor gemeenten op dit moment moeilijk in te schatten hoe groot de financiële impact echt is.