Corona kost gemeenten tientallen miljoenen, maar krijgen ze dat terug?

Gemeenten gaven tientallen miljoenen euro's uit in deze coronatijd. De vraag is of dat volledige bedrag gecompenseerd gaat worden door het Rijk of de provincie Gelderland of dat toch een deel van de rekening bij de gemeente zelf komt te liggen.

Gemeenten kampten al met tekorten

Veel gemeenten hadden voor de crisis al moeite om hun begrotingen op orde te krijgen. Er zijn tekorten door extra uitgaven op jeugdzorg en wmo. De kosten voor de coronacrisis komen daar overheen.

''We zaten al in de financiële problemen voor de crisis. Het stapelt zich op en en we vragen het Rijk met een goede oplossing te komen'', zo reageert wethouder Marinka Mulder van de gemeente Renkum.

Kostenpost loopt op tot meer dan 75 miljoen euro

Op de vraag of gemeenten een inschatting kunnen maken wat ze kwijt zijn vanwege kosten en misgelopen inkomsten, noemen elf gemeenten een bedrag of een inschatting. Het gezamenlijke cijfer loopt al snel op tot boven de 75 miljoen euro.

Er zit veel verschil in de antwoorden die gemeenten geven. Sommige gemeenten rekenen bijvoorbeeld de steunmaatregelen mee waar zelfstandigen gebruik van kunnen maken. Dat zijn uitkeringen die volledig door het Rijk vergoed worden. Anderen geven bedragen door van misgelopen inkomsten en kosten die de gemeente zelf maakt voor bijvoorbeeld handhaving en communicatie richting hun inwoners.

'Dorpen vangen de klappen op'

Gemeenten worstelen vooral met de vraag of ze de extra kosten die ze maken volledig terugkrijgen van het Rijk of van de provincie Gelderland. Voor veel gemeenten is de financiële rek eruit en betekenen nieuwe tekorten moeilijke keuzes.

''Het gaat dan echt ten koste van het zwembad, het sportpark en de bibliotheek. Fundamentele keuzes over die zaken die een dorp leefbaar maken staan dan op het spel'', zo stelt de Renkumse wethouder Mulder.

Haar collega Wolbert Meijer uit Heerde gaat ervan uit dat alle kosten vergoed worden. ''Daar gaan we ons best voor doen.'' Het college van de Veluwse gemeente heeft alle uitgaven op een rij gezet. ''Het gaat dan om zaken als de inzet van boa's, verlate huurvergoedingen en toeristenbelasting die niet binnenkomt.'' Somt Meijer op. ''We verwachten dat het totale bedrag nog verder zal oplopen dit jaar.''

Ook grotere gemeenten in problemen

Ook grotere gemeenten worstelen met hun begrotingen. Wethouder Leon Meijer van Ede verwacht een tegenvaller van 10 miljoen euro. 'Ede heeft wel reserves, maar die zijn er ook voor de andere risico's die we lopen.'

