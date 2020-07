Het kan dus wel: een zonnepark bouwen zonder bezwaren vanuit de buurt

Het park wordt gebouwd in een recreatiegebied dat pas kort geleden is opgeknapt en tot de jaren '80 dienst deed als vuilstortplaats. Het verlies van groen is 'niet dramatisch groot', aldus de gemeente. Bij hen kwamen een paar reacties binnen over het groenverlies, maar daar bleef het bij.

Sinds 2018 is het stuk grond aan de Waal een recreatiegebied met een mountainbikeparcours, picknicktafels en een uitkijktoren. Nu, twee jaar later, wordt dat gebied deels volgebouwd met zonnepanelen. Bij de gemeente zijn nooit formele bezwaren binnen gekomen tegen het project. En ook het bestemmingsplan is zonder bezwaren doorlopen.

Zonne- en windprojecten op voormalige vuilnisbelten zijn niet de gouden oplossing. In Poederoijen, ook in de gemeente Zaltbommel, ligt een afgedekte vuilstort. Maar die is volgens de gemeente niet geschikt omdat de locatie valt onder de Natura2000. En ook in andere Gelderse gemeenten, zoals in Hattem, is de voormalige vuilstort geen optie.

'We hebben er geen last van'

''Het is al een stuk mooier dan een aantal jaar geleden, van die zonnepanelen heb ik geen last,'' vertelt een omwonende. En ook de mountainbikevereniging haalt haar schouders op. ''We houden ons bezig met mountainbiken, niet met zonnepanelen.''

Een lid van de reddingshondenvereniging heeft wel een idee over de nuchtere houding: ''Het is hier dunbevolkt en er is veel ruimte in het puntje waar Maas en Waal samenkomen.'' En ook zij, als hondenvereniging, hebben geen bezwaar ingediend. ''Het terrein is zo groot, we hebben er geen last van. De honden zijn vaak aan de lijn en als ze los zijn, vinden ze ons veel interessanter dan die zonnepanelen.''

Meer van dit soort grootschalige projecten

De gemeente werkt aan een beleidskader voor grootschalige zon- en windprojecten. Om de buurt mee te krijgen willen zij gaan werken met een puntensysteem. Het project dat het beste scoort op de uitgangspunten wint.

Wethouder Posthouwer: ''In september en oktober gaan we ook in gesprek gaan met onze bewoners. Wat zijn geschikte plekken?''

De grote uitdaging: aansluiting op het elektriciteitsnet

En dan is er misschien nog wel een grotere uitdaging: de aansluiting op het elektriciteitsnet. Posthouwer: ''In eerste instantie zou het veld half zo groot worden. Dankzij de connecties die we als gemeente we met Liander hebben, wisten de medewerkers toch een oplossing te vinden. En konden we op de oorspronkelijke grootte uitkomen.'' De wethouder voorziet dat andere gemeenten de aankomende jaren massaal een beroep gaan doen op Liander. Het moederbedrijf Alliander zegt geen voorzieningen te kunnen aanleggen zonder concrete projecten. Een reden om nu door te pakken. ''We kunnen er beter vroeg bij zijn,'' aldus Posthouwer.