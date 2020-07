Wageningen is tegen biomassacentrales

Volgens de lokale politici is biomassa geen duurzame energiebron.

Meer CO2-uitstoot

Over heel de wereld worden bomen gekapt bij gebrek aan hout in de eigen regio. Dat hout moet geïmporteerd worden en ook dat is niet duurzaam, stellen politici. Bovendien zou het verbranden van biomassa twee keer zoveel CO2-uitstoot geven als gas.

Een motie tegen biomassacentrales in de regio werd afgelopen maandag unaniem aangenomen.

Regionale energiestrategie

In Ede staan al biomassacentrales, maar daar is veel discussie over. In een conceptdocument over energie-opwek in de regio, wordt biomassa echter nog wel genoemd als warmtebron voor de toekomst. Maar de Wageningse politiek wil niet dat er nieuwe biomassacentrales bij komen.

Het gemeentebestuur moet er nu bij het koepel Regio Foodvalley op aandringen om nieuwe biomassacentrales niet op te nemen in de volgende versie van de regionale energiestrategie. Daarin staat hoe acht gemeenten in 2050 energieneutraal moeten zijn.

