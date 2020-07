Warme voetjes door reuzenijsklontje, energierekening van nul euro

Sancta Maria in Nijmegen is een voormalig damespensionaat gerund door nonnen. Begin vorige eeuw gebouwd. Momenteel worden er appartementen gerealiseerd voor mensen met behoefte aan zorg.

"Alle zorg die je maar kan verzinnen", zegt Bob van de Water. Hij is met zijn bedrijf Van de Water Beheer BV eigenaar van Sancta Maria. "Psychiatrisch, ouderdom, jeugd, tienermoeders, alles komt hier door elkaar heen."

Duizenden kuubs in de maand

Zo’n enorm gebouw verwarmen kost een gigantische hoeveelheid energie. "Dat kost aardig wat energie, ja", herinnert Van de Water. "We hebben hier vorig jaar de gastmeter laten verwijderen. Er ging een aantal duizenden kuubs in de maand doorheen."

Dat wilden ze daar in Nijmegen niet meer. Van de Water: "Dat gaan we niet nog een keer doen, nee." Het gebouw gaat nu verwarmd worden met een reusachtig ijsklontje. "We hebben een heel groot ijsklontje gebouwd, een grote waterbak". Van de Water wijst naar een enorme ronde, afgesloten betonnen bak die achter het gebouw is neergezet en straks een groen onderdeel wordt van de tuin.

Net als je koelkast

Het is ongeveer de vijftigste installatie in Nederland in zijn soort en maakt gebruik van zogeheten kristallisatiewarmte. Het proces lijkt wel wat op de werking van de koelkast thuis. "Als je daar een biertje in zet, dan maakt die koelkast dat biertje niet koud, maar haalt de warmte eruit", legt Bart Nuy van Solareis Benelux uit Elst uit. "En die warmte geeft-ie af aan de achterkant, via de zwarte plaat. Die zwarte plaat hebben wij verplaatst naar Sancta Maria en die gebruiken we als vloerverwarming."

En in de zomer is het juist andersom en kan met de enorme bak ijs het gebouw gekoeld worden. Moderne tijden: geen energierekening meer en warme voeten door een koelkast. Van de Water lacht. "Ze gaan hier warme voeten krijgen door een koelkast, ja." En hij heeft alle reden tot lachen. Thuis heeft hij al jaren een mini-variant van zo'n ijsklontje in de tuin. Zijn energierekening is nul euro. "En ik heb het slechtst geïsoleerde huis in de straat."