FNV kritisch op maatschappelijke banen

"Werken doe je voor een loon, voor een echte baan", aldus FNV-bestuurder Naïma el Moussati. "En dat moet beloond worden met een wettelijk minimumloon, waarop ook arbeidsrecht van toepassing is en waarbij deze mensen ook verzekerd zijn. Dat is in een participatiebaan tot nog toe niet zo."

Toch is El Moussati ook positief over de nieuwe plannen. Zo waardeert de bestuurder het dat Oude IJsselstreek de mensen vanuit vertrouwen gaat benaderen: "Landelijk hebben we te maken met een toon van wantrouwen richting de mensen voor wie de Participatiewet geldt. Dit is dus een goede eerste stap. Als zij een echte baan aanbieden aan mensen die kunnen en willen werken, dan zij wij hartstikke blij."



Een reactie op de brief die de FNV stuurde is er nog niet, toch zou de werknemersorganisatie graag met de gemeente in gesprek gaan. "Wij staan altijd open voor een gesprek om met hen mee te denken", geeft El Moussati aan. "Laten we vooral met vertrouwen richting de mensen treden. We moeten naar hun wensen luisteren en in mensen investeren. Laten we echte banen scheppen en op deze manier niet andere banen die al bestaan verdringen voor maatschappelijke banen."