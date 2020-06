Bijna heel Asperen tekent petitie over oude gemeentehuis

Burgemeester Stoop van West Betuwe heeft dinsdag 1100 handtekeningen in ontvangst genomen van inwoners van Asperen. "Dat zijn alle inwoners", stelde de ChristenUnie vast. De inwoners willen dat het oude gemeentehuis in hun kern in de huidige staat behouden blijft. Het college wil het oude gemeentehuis verkopen.

Het voormalige gemeentehuis in Asperen bestaat uit een oude villa uit 1893 en was vanaf 1950 in gebruik als gemeentehuis. Later is naast het pand een moderne aanbouw gekomen. De oude villa is een gemeentelijk monument.

De inwoners van Asperen zijn bang dat de gemeente bij verkoop zeggenschap verliest over het pand. Het oude gemeentehuis staat leeg na de fusie tot de nieuwe gemeente West Betuwe

De inwoners kregen de ChristenUnie mee. Deze partij diende een motie in om het gemeentehuis vooralsnog niet te verkopen. Deze partij wil een veilige bestemming voor de oude villa. De stemmen hierover staakten, waardoor er later opnieuw over gestemd moet worden.

Veel partijen vinden wel dat de villa al beschermd is door de gemeentelijke monumenten status en dat de verkoop de verbouwing van het huidige gemeentehuis in Geldermalsen gedeeltelijk moet financieren. Daarnaast zijn dat de voorwaarden voor verkoop nu nog afgesproken en komen die later terug in de raad.