Achterhoekse band tekent platencontract in Engeland

Er is ook een zomerse single uit. Zangeres Anouk van der Kemp: "We wilden Pool Girl in februari uitbrengen en toen kregen we al meteen veel positieve reacties. Daardoor dachten we, moeten we dit niet met een label gaan uitbrengen? We hebben de release gestopt en hebben we contact gelegd met Alcopop."

"Dat label kennen we van andere bands en dat is een heel tof label. we hebben een demo gestuurd en ze waren meteen heel enthousiast en vroegen of we meer hadden. We zijn direct de studio ingegaan hebben hebben nog drie nummers geschreven. En daar waren ze ook weer enthousiast over."

Beluister het nummer Pool Girl. De tekst gaat daaronder verder.

De samenwerking met het label opent voor de Snow Coats misschien wel deuren in Engeland. Daan Ebbers: "We deden eigenlijk altijd alles zelf en nu hebben we een heel team in Engeland en een bookingskantoor, dat is best een gek gevoel. Zes, zeven mensen die booken, contacten leggen met radio en magazines. We kunnen niet wachten daar heen te gaan. Als de coronacrisis er niet was geweest, dan hadden we er nu al geweest en wat shows gespeeld."

Dat de Achterhoekers gemakkelijk in de Engelse muziekscene passen komt vast en zeker ook door het meer dan prima Engels van Anouk: "Ik schrijf altijd al teksten in het Engels en ik ben altijd wel wat geobsedeerd geweest met de Engelse taal, dus dat komt goed uit. Het is een heel leuk avontuur."

Snow Coats was ook te zien bij Podium Kabam. De tekst gaat verder onder video.

"We staan te popelen om op tour te kunnen. Plan is om in september de EP uit te brengen en daarna komt ook nog een album wat we op het label gaan uitbrengen. We hopen snel in Engeland veel te gaan spelen. En natuurlijk in Nederland, want hier zijn ook zoveel gave festivals", zegt Daan Ebbers.

Luister hieronder naar een gesprek met Daan en Anouk: