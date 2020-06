Medewerkers fruitbedrijf hebben zorgen over veiligheid

De advocaat van het bedrijf zegt dat medewerkers zich ernstig zorgen maken. Er is dinsdagmiddag een gesprek geweest tussen medewerkers en de directie over de nieuwe dreigementen in de opzienbarende afpersingszaak. ''Iedereen is geschrokken en bezorgd. Het personeel en de directie zijn daarom dinsdagmiddag samengekomen om te bespreken wat er is gebeurd. Geen enkele medewerker wilde naar huis'', vertelt hij.

Na afloop wilden medewerkers niets kwijt, hen is gevraagd niet met media te praten.

Kogel voor de poort

De politie heeft de beschietingen van de woningen aan de Saturnushof en Hoorzik in Kerkdriel in onderzoek. De kogelgaten zijn vanaf de straat zichtbaar. Bij het huis aan de Saturnushof is er op de deur geschoten, bij de tweede woning zit er een groot gat in het raam.

Omwonenden zijn geschrokken. ''Voor de poort van ons huis lagen de resten van een kogel. Dat is een trieste gewaarwording'', zegt de overbuurman van het beschoten huis. ''Dit verwacht je niet. Het is een rustig, doodlopend straatje, waar nooit iets gebeurd'', vult zijn vrouw aan.

De bewoner werkte volgens een familielid tot voor kort bij het bedreigde fruitbedrijf. ''Ik weet dat hij bij De Groot gewerkt heeft'', vertelt de buurman. ''Maar ik heb gehoord dat hij daar sinds drie of vier weken niet meer werkt.''

Opzienbarende afpersingszaak

In de afpersingszaak zouden twee mannen een bedrag van 1,2 miljoen euro van de fruithandel hebben geëist. Het geld diende als compensatie voor verliezen in de drugshandel, die waren ontstaan binnen de drugsmaffia na een onderschepte partij in mei 2019 op het terrein van De Groot in Hedel.

In januari van dit jaar lag er een handgranaat bij een appartementencomplex in Kerkdriel, waar de zoon van een van de eigenaren van de bedreigde fruithandel woont. Een krantenbezorgster zag het explosief liggen.

