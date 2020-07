De optocht gaat maar door in het Ruurlo van 1966

De beroemde kroezeboom in Ruurlo - still uit de film

'Dik Trom' in de optocht - still uit de film

De straten in het Achterhoekse plaatsje zijn versierd en de cameraman brengt dat een paar keer mooi in beeld. Het is najaar want in het dorp wordt dit het septemberfeest genoemd. Kermiswagens en hun bewoners die voor vermaak gaan zorgen staan ook al klaar.

Knokvoetbal op de schooltoernooien

Maar eerst wordt een rondgang gemaakt door Ruurlo ook wel Reurle in het dialect. Bewoners en middenstanders komen aan bod. Op het schoolplein van de diverse lagere scholen wordt druk gespeeld en bok gesprongen onder toeziend oog van de surveillerende meesters en juffen. Tijdens de schoolvoetbal-toernooien in het dorp ging het er minder onschuldig aan toe.

De jongens van de zogeheten A-, B- en C-scholen wilden per se winnen of ze nou klompen of voetbalschoenen aan hadden. Een bakkersknecht van één van de negen bakkers in het dorp brengt brood aan huis met zijn fiets met mand voorop. En in café De Keizerskroon is altijd ruimte voor de vele toneelverenigingen die Ruurlo en de omliggende buurtschappen als 't Broek en Wiersse rijk zijn.

De directeur van de oude Boerenleenbank draait de enorme kluisdeur open en nodigt de cameraman mee naar binnen. De bank heeft dan nog zo'n tien werknemers die onder meer druk zijn met veel papieren administratie en met jeugdige spaarders die hun dubbeltjes en kwartjes uit de spaarbus komen schudden.

We zien juwelier Hetzel bezig een horloge te verkopen, bakker Bert van Bremen die later overschakelt van brood- naar friet-verkoop, Garage Huitink en het zalencentrum van Ras waar de plaatselijke damclub een show-toernooi speelt.

Boerenkapel De Schaddenstekkers in de optocht, werd na 70 jaar in 2019 opgeheven - still uit de film

De optocht blijft altijd bestaan

En dan is het tijd voor de optocht die door de filmploeg twee keer uitgebreid in beeld wordt gebracht. De praalwagens worden afgewisseld met auto's waarmee de middenstand reclame voor zichzelf maakt. Hoogtepunten zijn de jongerenclub die de slogan 'Glaasje op laat je rijden' uitbeeldt met een heus autowrak aan hun wagen, en de Dik Trom spelende jongeman die achterwaarts gezeten op een ezel meerijdt. RGV, de grote gymnastiekvereniging is met alle leden paraat zo lijkt het.

In de optocht laat ook Schutterij Sint Hubertus Gilde Roderlo zich gelden en natuurlijk is Muziekvereniging Sophia's Lust van de partij. Sophia is de freule die jaren alleen op het kasteel in Ruurlo woont en die beschermvrouwe van de muziekvereniging is. Het kasteel is nu een museum en meer gebouwen hebben nu een andere functie of zijn gesloopt (zoals het fraaie NS-station). Maar de allegorische optocht wordt nog ieder jaar gehouden.

Aflevering 19 in de reeks van 2020.

