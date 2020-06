Gedogen bezorgen drankpakketten door horeca stopt per 1 juli

‘Hadden al op 1 juni willen stoppen met gedogen’

"Of er nu überhaupt nog drankpakketten bezorgd worden door horecaondernemers, weet ik eigenlijk niet", zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. "Volgens mij gebeurde het helemaal niet op grote schaal. Eigenlijk hadden we op 1 juni al willen stoppen met het gedogen hiervan. Het is immers in strijd met de wet." De Drank- en Horecawet verbiedt expliciet het afhalen van alcohol in de horeca. Ook het thuis bezorgen vanuit horecagelegenheden is niet toegestaan. "Maar we hebben eerst aangekeken hoe de openstelling van de horeca verliep. Dan is nu het moment aangebroken om niet meer af te wijken van de wet."

Nijmeegse politiek in actie

Het toestaan van de verkoop van gesloten drankflessen tijdens de horecasluiting ging niet zonder slag of stoot. Ondernemers in de Nijmeegse binnenstad klaagden over controles door ambtenaren die met hoge boetes dreigden. Toen kwam de Nijmeegse politiek in actie en wist te bewerkstelligen dat in ieder geval het bezorgen van flessen zwak alcoholische dranken gedoogd werd. Eén van de initiatiefnemers destijds was Toon van Gent (D66). "Het zat toen heel hoog bij horecaondernemers, omdat ze zonder die verkoop helemaal geen kans meer hadden op omzet. Sinds 1 juni hebben ze te maken met de 'nieuwe realiteit' van open zijn met de anderhalvemeterregel. Daar zullen ze nu hun business case op moeten gaan aanpassen, want die realiteit lijkt voorlopig ook zo te blijven. Ik ben wel blij dat wij als gemeente daarin faciliterend zijn door grotere terrassen toe te staan, waardoor de ondernemers kans hebben op meer omzet. Dat het gedogen van de verkoop van drankpakketten dan moet stoppen begrijp ik wel. Het ligt vast in de wet dat het niet mag, en daar hebben we ons dan ook naar te schikken."

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7