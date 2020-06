Aaltense boerin start met horecaconcept

“We organiseren al jaren de Farm & Country Fair”, legt Ruesink uit. “We willen die sfeer het hele jaar door aanbieden.” ’t Schepersveld krijgt na 35 jaar een nieuwe eigenaresse, maar het restaurant krijgt niet gelijk een andere naam. Het is volgens Ruesink nog niet duidelijk wanneer de naam wordt veranderd, maar het concept wordt wel gelijk aangepast. “De producten die hier op de kaart komen te staan komen rechtstreeks van de boer”, vertelt de Aaltense. “Ze kunnen van ons thuis komen of van een boer uit de omgeving.” De Achterhoekse vindt het belangrijk dat de gasten kennismaken met de producten uit de streek. “Als ik hier een bord neerzet, dan weet ik ook wanneer de melk is geproduceerd en door welke koeien”, aldus de boerin. “Het is de bedoeling dat de rest van het personeel dat ook gaat uitdragen.”



De Aaltense kijkt erg uit naar haar nieuwe uitdaging en denkt dat het in combinatie met haar boerderij niet teveel gaat worden. “Ik heb tien jaar lang koeien gemolken. Ik merk gewoon dat ik heel veel energie krijg van het werken met mensen”, legt ze uit. “Dan moet je gaan kijken wat het beste bij je past en dat is bij mij veel dingen doen.” Hoewel de boerin nog met het horecaconcept moet beginnen, is ze al ambitieus richting de toekomst. “Ik heb honderdduizend ideeën, maar ik denk dat we de aankomende vijf jaar hier onze handen vol aan hebben”, aldus Ruesink. “Voor ons is het belangrijkste dat mensen een gevoel krijgen bij landbouw en voedsel.”