Jeroen is dolblij dat zijn sportschool weer open mag

Een veertien pagina's dik protocol is er door branchevereniging NL Actief opgesteld. Daarin staan de richtlijnen voor de sportscholen in Nederland die allemaal op 1 juli weer hun deuren mogen openen. Mits ze beschikken over een goed ventilatiesysteem.

Heropening komt als geroepen

Omdat we deze week waarschijnlijk met behoorlijk wat regen te maken krijgen, komt de heropening als geroepen. Dat zegt Jeroen Vos, eigenaar van Fox Fitness in Druten. Hij heeft een paar weken geleden noodgedwongen een buitensportlocatie ingericht. "We hebben zo'n grote truck laten komen en een hele installatie gebouwd", zegt Vos daarover.

De tijdelijke buitenlocatie van Fox Fitness. Foto: Omroep Gelderland

Maar het grootste deel van de toestellen staat toch onoverdekt in de buitenlucht. "Die apparaten hebben wel geleden onder het vocht', verzucht hij. En hoewel er wel klanten zijn die het eigenlijk fijner vonden, dat buiten sporten, is hij blij dat de boel weer naar binnen kan. "We konden hier maar 15 mensen tegelijk laten sporten en binnen toch veel meer. De omzet is behoorlijk gedaald, dus het is fijn als ik weer wat meer mensen kwijt kan."

Met een heftruck verplaatst Jeroen Vos alle trainingsgewichten. Foto: Omroep Gelderland

Ondertussen zijn de trainers druk bezig om tillend of met een heftruck het zware materiaal weer naar binnen te sjouwen. "Dit is al een workout op zich", lacht trainer Bas Kersten. Hij geeft vandaag even geen les. De sportschool is vanmiddag dicht om de boel te kunnen verhuizen.

In de sportschool moet alles weer op zijn plaats gelegd worden. Foto: Omroep Gelderland

Zin in

Morgen, woensdag 1 juli, gaan ze weer open. "We hebben er zin in", zegt eigenaar Jeroen Vos die naast deze school ook nog twee andere sportscholen onder zijn bewind heeft. Hij is ervan overtuigd dat iedereen binnen weer veilig kan sporten.

"Wij hebben hier een heel goed afzuigsysteem. Eerst stond in de richtlijnen dat je 40 kuub aan lucht per persoon per uur zou moeten kunnen verversen. Wij kunnen hier 7000 kuub per uur wegzuigen, dus dat zit wel goed. Later stond in het protocol dat je alleen over een afzuigsysteem moet beschikken, dus dat is nogal een verschil."

Ondanks alle richtlijnen en regels is Vos vooral heel blij dat hij weer aan de slag kan. "Daar heb ik echt naar uitgekeken, we gaan ervoor."