Opnieuw woning beschoten in Kerkdriel

Een tweede woning in Kerkdriel is dinsdag beschoten. In ramen van het huis aan de Hoorzik zit zeker één groot kogelgat. Eerder op de dag bleek dat een woning aan de Saturnushof beschoten was. De schietpartijen houden waarschijnlijk verband met een opzienbarende afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel.

In beide huizen wonen volgens bronnen mensen die betrokken waren of zijn bij fruitbedrijf De Groot. Een woordvoerster van de politie kan dit nog niet bevestigen en zegt dat de politie onderzoek doet. De advocaat van het fruitbedrijf laat weten dat er dinsdagmiddag overleg is over het incident.

Burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel wilde aan het begin van de middag nog niet op de schietincidenten reageren en wacht op de uitkomsten van het politie-onderzoek.

Voordeur in brand gestoken

In de gemeente Maasdriel, waar Kerkdriel toe behoort, is het al tijden onrustig. Zo werd maandagmorgen nog de voordeur van een medewerker van De Groot in brand gestoken.

In de afpersingszaak zouden twee mannen een bedrag van 1,2 miljoen euro van de fruithandel hebben geëist. Het geld diende als compensatie voor verliezen in de drugshandel, die waren ontstaan binnen de drugsmaffia na een onderschepte partij in mei 2019 op het terrein van De Groot in Hedel.

In januari van dit jaar lag er een handgranaat bij een appartementencomplex in Kerkdriel, waar de zoon van een van de eigenaren van de bedreigde fruithandel woont. Een krantenbezorgster zag het explosief liggen.

