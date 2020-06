Victor is intens verdrietig, zijn camper is weer gestolen. Foto: Omroep Gelderland

Victor Gertruida (70) is intens verdrietig. Zijn geliefde camper is gestolen. Alwéér. Hij kocht zijn Fiat Ducato vijf jaar geleden, nadat zijn vorige camper ook al was gestolen. "Ik houd van dat ding. Het was m'n leven."

Victor kan het nog steeds niet geloven. "Ik had net een nieuwe accu, zonnepanelen, boiler en banden op de wagen gezet." Twee weken geleden wilde hij met de camper op pad, samen met zijn vrouw Sislien. "Toen stond hij er niet meer. Ik dacht dat ik spoken zag."

De camper stond in een caravanstalling aan de Graafseweg in Wijchen. Het echtpaar deed aangifte bij de politie, maar heeft vooralsnog geen enkele aanwijzing wie de dader is. "De bewakingscamera werkte niet. Daar stond geen stroom op, volgens de eigenaar van de stalling."

Inzamelingsactie

Victor kan zijn emoties niet bedwingen. Kamperen was zijn leven. "Dat doe ik al sinds mijn jeugd. Ik voel me op m'n gemak daarbuiten in die camper." Voor de geboren Curaçaoënaar was het de ultieme manier om Europa te leren kennen. "Ik wilde deze zomer naar Zweden. Heb gehoord dat dat mooi is. Vrij kamperen in prachtige natuurgebieden."

Victor spaarde zijn werkzame leven voor zijn camper. Nu is hij met pensioen. Geld voor een nieuwe heeft hij niet. Daarom startte zijn zoon een inzamelingsactie op internet. "Dat is prachtig. Maar ik hoop mijn eigen camper te kunnen terugvinden."

