Drietal op boevenpad in Ulft en Varsseveld

Het is dinsdagnacht 4 februari. We zien deze drie mannen over een hek klimmen en rondwandelen op een bedrijventerrein in Varsseveld. Wat later die nacht zien we diezelfde mannen bij de poort van een bedrijf aan de Breukelaarweg in dit dorp.

Ook hier klimmen de mannen over het hek. Twee verdachten lopen over het terrein, terwijl de andere bij de tractoren blijft. De twee lopen richting het kantoor, maar ze komen met lege handen terug.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Volgens de politie zijn in één week meerdere inbraken in Ulft en Varsseveld gepleegd. "De eerste was op 3 februari aan de De Hogenkamp in Ulft”, zegt Anne Coenen van de politie. Een dag later was het raak aan de Breukelaarweg in Varsseveld. Coenen: “Op 9 februari waren de mannen weer in Ulft aan de Transportweg en op 10 februari bij de Anton Tijdinklaan."

De politie hoopt te spreken met de bestuurder van een witte bestelbus die op 4 februari rond de tijd van de inbraak in Varsseveld rondreed. Coenen: “Mogelijk heeft deze bestuurder iets gezien.”

Herken je de inbrekers of heb je andere informatie die naar hen kan leiden? Bel de gratis tiplijn van de politie (0800-6070) of geef je tip anoniem door aan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Het zaaknummer is 2020052149.

Je kunt ook gebruikmaken van dit tipformulier op politie.nl.