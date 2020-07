Parkeerkaartje kost man bijna 1000 euro

De politie wil weten wie de man is die op donderdag 12 maart naar een pinautomaat aan de Hoofdstraat in Apeldoorn loopt. Even hiervoor heeft hij slechts kleingeld: een parkeerkaartje kan hij met zijn kleingeld niet betalen en hij vraagt een voorbijganger hem te helpen met pinnen. De man betaalt contant terug, maar heeft ondertussen de pas gepakt van zijn slachtoffer en diens pincode onthouden.

Het slachtoffer is opgelicht voor een bedrag van bijna 1000 euro.

Van de wisseltruc zijn geen beelden, wel van de pinnende man. De tekst gaat eronder verder.

Wie is deze pinner? Weet je het of heb je andere informatie in deze zaak, bel dan de gratis tiplijn van de politie op 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem, als je anoniem wenst te blijven, is bereikbaar op 0800-7000. Het zaaknummer is 2020118270. Er is ook een tipformulier op de website van de politie en dat vind je hier.