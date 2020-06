Minimumleeftijd sekswerkers in Doetinchem naar 21 jaar

De minimumleeftijd van sekswerkers in de gemeente Doetinchem gaat omhoog van 18 naar 21 jaar. De wijziging wordt opgenomen in de APV van de gemeente, mede door overtredingen die vorig jaar november aan het licht kwamen in seksclub Escape.

In de SBS6-uitzending van 'Undercover in Nederland' werden beelden getoond van een prostituee die undercover ging om de vermeende misstanden aan te tonen. Ze stelde dat er meiden werden geslagen door klanten en vervolgens niet de politie mogen bellen. Ook zouden prostituees bij de seksinrichting slapen, terwijl dat verboden is.

Geen oplossing voor alles

De verhoging van de minimale leeftijd met drie jaar betekent volgens Jeroen Berends van het CDA dat het geen oplossing voor alles is. “Wel geeft het jongeren drie jaar de lang de kans om hun startkwalificatie te halen en nog eens goed te bedenken of dit echt het beroep is dat ze de komende tientallen jaren willen doen”, aldus Berends.

Uit cijfers blijkt dat 22 procent van de sekswerkers is begonnen voordat ze 21 jaar waren en vier procent voordat ze 18 waren. “De achtergrond van de leeftijdsverhoging is de kwetsbaarheid van jongen mensen binnen een sector die gevoelig is voor misstanden”, zegt Berends. “Daarom zou de prostitutiebranche niet toegankelijk moeten zijn voor prostituees jonger dan 21 jaar.

Landelijk beleid duurt te lang

Landelijk is er een wet in de maak die de minimumleeftijd voor sekswerkers op 21 jaar zet, maar dat beleid laat op zich wachten. Veel grote gemeenten hebben dit inmiddels zelf in de APV opgenomen. Burgemeester Mark Boumans is ook positief over leeftijdsverhoging, maar maakt daarbij wel een kanttekening. “We hebben een lopende exploitatievergunning, dus zal ik hierover in gesprek moeten met de exploitant”, zegt Boumans.