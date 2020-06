Vrijspraak voor ouders dode baby Jairo blijft staan

De vrijspraken van de ouders van baby Jairo voor betrokkenheid bij de dood van hun zoontje in Arnhem in 2010 blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. Met het oordeel van de hoogste rechter in Nederland is de vrijspraak definitief geworden.

Het acht maanden oude jongetje overleed op 29 augustus 2010. Zijn ouders werden vervolgd voor zware mishandeling, dood door schuld en het in hulpeloze toestand achterlaten van de baby. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou de vader zijn zoontje hebben mishandeld, omdat hij vaak alleen thuis was met zijn zoon.

De moeder zou de baby niet de juiste zorg en bescherming hebben gegeven. De rechtbank veroordeelde de vader voor mishandeling met de dood tot gevolg tot een gevangenisstraf van 46 maanden en sprak de moeder vrij.

Gebrek aan bewijs

Het gerechtshof heeft de ouders in hoger beroep vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Er zijn geen getuigen van de mishandelingen en de ouders hebben ontkend en/of gezwegen. Daarom kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld wie van de twee verdachten de feiten heeft begaan.

Dat de moeder vier dagen per week werkte, kan haar volgens het hof niet als dader uitsluiten. Ook is volgens het gerechtshof niet gebleken wie op welk moment, welk letsel aan de baby heeft toegebracht .En ook is er geen bewijs dat de verdachten samen hun zoontje hebben mishandeld.

OM in cassatie

Het OM was het niet eens met deze vrijspraken en stelde cassatie in bij de Hoge Raad, die bepaalt of de rechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Zaken worden in cassatie niet opnieuw onderzocht en beoordeeld. Het advies van de advocaat-generaal om het cassatieberoep te verwerpen is overgenomen.

"De vrijspraken zijn voldoende gemotiveerd en de bezwaren daartegen roepen geen juridisch belangrijke nieuwe vragen op."

Zie ook: Advies: laat vrijspraak voor ouders dode baby Jairo staan