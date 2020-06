Test om duizenden damwanden zo stil mogelijk te plaatsen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het testen gebeurt in Groessen, op de plek waar de snelweg straks ook daadwerkelijk komt te liggen. Er worden verschillende technieken gebruikt. Er wordt 'getrild' of 'gedrukt' en mèt of zonder water.

Het inslaan van damwanden maakt normaliter veel lawaai, waar buurtbewoners flink wat last van kunnen hebben. Bovendien gaat het hier bij de A15 om een flink traject en zal er ongeveer twee jaar gewerkt worden.

Geluid en trillingen

De aanleg is nog niet begonnen -er loopt nog een rechtszaak tegen de verlenging bij de Raad van State- maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Er zijn al verschillende huizen gesloopt, bomen gekapt en ook het testen is één van de werkzaamheden die nu al gedaan kunnen worden.

"Zo gauw we groen licht krijgen -en daar vertrouwen we op- willen we ook zo snel mogelijk aan de slag", laat woordvoerder Thijs Scheres van Rijkswaterstaat weten.

"Heel veel mensen wachten al heel lang op het doortrekken van dit stuk snelweg, dus alles wat we nu al kunnen doen, doen we ook." De damwanden die op de testlocatie in de grond geplaatst worden zullen er dan ook gewoon weer uitgehaald worden.

'Zo stil mogelijk te doen'

Tijdens het testen staan overal in de omgeving microfoons en andere meters die geluid en trillingen opvangen. "Deze data zullen naderhand allemaal analyseren en dan kunnen we zien welke techniek van plaatsen op welke locatie het beste werkt", legt Jorn Verwoerd van GelreGroen uit. "Helemaal geluidloos zal het nooit worden, maar we proberen het plaatsen wel zo stil mogelijk te doen, zodat de omgeving er het minste last van heeft."

De Raad van State zal over ongeveer 11 weken uitspraak doen over de bezwaarschriften tegen de verlenging van de A15.

