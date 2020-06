Na 31 jaar stopt Stef als chef van de Groesbeekse markt

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Zo, bakkerij 't Stoepje ook weer aanwezig? Alles goed?" Stef loopt voor de laatste keer zijn ronde over de markt. 31 jaar lang was hij de schakel tussen de marktlieden en de gemeente. "Hij heeft echt wel goed zijn best voor ons gedaan", zegt de bakker. "Soms wil de gemeente ons wel eens op een andere plek hebben. Dan was hij er voor ons."

"De markt is wel veranderd hoor", vindt Van de Poll. "Vroeger was hij veel groter. In het begin kwamen er 33 kramen. Nu zijn het 16 grote wagens. Geen enkele kraam meer. Het was ook drukker. Moeders werkten nog niet, dus die kwamen wel naar de markt toe. Nu is dat anders."

Zowel de gemeente als de marktlieden zetten Stef op zijn laatste dag in het zonnetje. Met bloemen, oorkonde en medaille werd de geboren Groesbeker bedankt. "Je hebt meesters voor de klas, meesters in de rechten. Maar wij hebben onze eigen meester van de markt", waren de woorden van wethouder Irma van de Scheur.

De vrouw van Stef ging eerder deze week al met pensioen. Eind dit jaar stopt hij ook als bode en gaat hij helemaal met pensioen. "We gaan lekker sleutelen aan oude brommers, wandelen en van de kleinkinderen genieten. Stilzitten zullen we niet."