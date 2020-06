Merlijn (16) mag zijn plannen voor Arnhem gaan uitwerken

De 16-jarige Merlijn Schrijvers sprak drie weken geleden in de Arnhemse gemeenteraad over zijn ideeën voor meer kunst en groen in de stad. En met succes. Vrijwel de voltallige gemeenteraad dient nu een voorstel in om zijn ideeën verder uit te werken.

"2020 is tot nu toe niet bepaald een superjaar", zegt Merlijn. "Daarom wil ik Arnhem opvrolijken en kleur geven." Er zijn volgens hem al wel wat muurschilderingen in Arnhem. "Maar dat kan meer en op een creatievere manier." Het ziet er niet alleen geweldig uit maar zal ook bezoekers aantrekken, meent Merlijn. "Mensen komen ook voor de sfeerbeleving in de stad. Het maakt je stad uniek."

'Mensen lopen daarvoor om'

En de horeca en winkels kunnen volgens Merlijn na de corona wel wat extra klanten gebruiken. Ook verwacht de middelbare scholier dat mensen met de muurschilderingen op de foto willen om deze op social media te plaatsen.

"Daardoor wordt Arnhem op de kaart gezet. Mensen lopen daar echt een straatje voor om." Ook een brug of muur waar mensen slotjes op kunnen hangen met een tekst erop lijkt hem leuk. "Dat geeft verbinding tussen een inwoner en de stad."

'Worden simpelweg gelukkig'

Ook over de financiën heeft Merlijn zijn ideeën. "Als je bedenkt wat het de stad oplevert, hoeft het niet superduur te zijn." Arnhemmers zouden bovendien "nog trotser" worden op hun stad. "Maar misschien nog wel het belangrijkste: mensen worden simpelweg gelukkig van de kleuren of een positieve tekst op de muur."

En zo concreet boter bij de vis krijgen insprekers zelden in de politiek. Het verhaal van deze havist heeft liefst tien partijen geïnspireerd tot een voorstel om de plannen van Merlijn verder uit te werken. Daarmee kan het op een zekere meerderheid rekenen. "Prachtig dat een jonge enthousiaste inwoner met een goed idee komt om onze stad mooier en bekender te maken", vindt PvdA-fractievoorzitter Eric Greving.

Merlijn mag samen met de gemeente na gaan denken over een of twee pilotlocaties in drukbezochte winkelgebieden. Arnhemse ondernemers en de kunst- en modeopleidingen moeten hierbij worden betrokken.

'Niet verwacht'

"Heel erg leuk", vindt Merlijn. Vooral had hij het niet verwacht. "Ik was benieuwd of ze zouden luisteren. Ze zeiden wel dat ze enthousiast waren, maar dat ze er zo mee aan de slag gaan betekent dat ze vertrouwen hebben."

Zelf wil Merlijn later ook de politiek in. Waarschijnlijk voor het CDA of de VVD, verklapt hij. "Dus ik vind het super-interessant om hiertussen te zitten." Maandagmiddag belde de assistent van wethouder Cathelijne Bouwkamp hem nog op voor een persoonlijke afspraak. "Leuk dat ze echt met je willen praten en je erbij betrekken."

Tijd om de plannen met de gemeente uit te werken heeft hij wel. "Het is nu vakantie."