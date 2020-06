LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 26 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 26 juni

21:43 - Voormalig wereldkampioen kickboksen Krista Fleming: 'Jongeren met stoornissen hebben het zwaar'

Door de corona-uitbraak moest Krista Fleming de opening van haar tweede praktijk in Velp noodgedwongen uitstellen. Nu breekt ze een lans voor de jongeren die ze als weerbaarheidstrainer en coach begeleidt in coronatijd/ "Ik heb wel gemerkt dat jongeren met stoornissen het heel zwaar hadden."

De voormalig kickbokskampioen begeleidt jongeren die op allerlei manieren vastlopen. Door het coronavirus viel de opening van haar tweede praktijk in duigen. Hoe blij Krista is dat ze alles nu weer op kan pakken, hoor je hier.

21:33 - Columnist en 'kantooramazone' Japke-d Bouma over thuiswerken

De coronamaatregelen versoepelen, maar het thuiswerken: dat blijft. Tenminste, als het aan journalist, columnist en 'kantooramazone' Japke-d. Bouma ligt. Doordat we in deze coronacrisis massaal thuiswerken, blijkt echter ook dat het niet altijd makkelijk is.

Bouma merkte dat vooral de eerste weken moeilijk waren. "Dat heb ik toen gelijk geschreven: wat we toen deden, was belachelijk. Iedereen ging maar gewoon door met de targets en doelstellingen, maar ondertussen moest je ook je kinderen nog stam+t en staartdelingen leren."

Meer over Japke-d Bouma en thuiswerken in deze coronatijd lees je hier.

21:17 - 'Meeste mensen raken besmet binnen thuissituatie of familiesfeer'

De meeste besmettingen met het coronavirus vinden plaats binnen de familiekring, in de thuissituatie of op het werk. Dat vertelt Bas Boogmans, infectieziekten-arts van de GGD, bij de NOS. Uit contactonderzoek na een positieve coronatest blijkt vaak dat besmetting buiten een huishouden veroorzaakt zijn doordat het 'even niet gelukt is om de anderhalve meter aan te houden'.

20:59 - Nieuw inzicht in onderzoek naar vaccin tegen COVID-19

Een vaccin dat de aanmaak van zowel antistoffen als T-cellen activeert, is mogelijk de beste optie. Dat hebben wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum ontdekt, zo schrijven zij vrijdag in Science Immunology.

Een T-cel is een cel die een infectie opruimt. Volgens de onderzoekers moeten producenten van een vaccin niet enkel kijken naar de beste antistoffen, maar ook naar de T-cellen die met een vaccin geactiveerd worden. Deze T-cellen kunnen het virus ook aanvallen, wanneer het coronavirus toch voor een COVID-19-infectie.

18:36 - Verrassing voor geslaagde scholieren in Arnhem

17:15 - Corona-vraag: waarom wordt er niet vermeld in welke plaats iemand besmet is?

17:01 - Burgemeester Heerde, die zelf COVID-19 opliep, revalideert en legt taken deels neer

Jacqueline Koops-Scheele, de burgemeester van Heerde, draagt een deel van haar taken over aan wethouders van de gemeente. Dit doet zij na een fysieke terugval als gevolg van het coronavirus. In Heerde raakten veel mensen besmet met het virus, waaronder de burgemeester zelf.

Per 1 juni was Koops-Scheele weer volledig aan het werk. De burgemeester moet echter revalideren en mag daarom de komende tijd maar beperkt werken.

Koops-Scheele blijft de lokale bestuurlijke taken uitvoeren, meldt de gemeente Heerde. Verschillende representatieve taken nemen wethouders over tot eind juli.

16:26 - Nog 39 mensen met COVID-19 op de intensive care

Op de intensive care (IC) liggen nog 39 mensen met het coronavirus. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Eerder lagen nog 49 mensen met COVID-19 op Nederlandse IC's.

Het totaal aantal mensen met het coronavirus in het ziekenhuis is wel gestegen. Op verpleegafdelingen liggen nu 190 coronapatiënten. Donderdag waren dit er twaalf minder.

15:01 - Actiegroep Viruswaanzin demonstreert zondag 'op persoonlijke titel'

De demonstratie van actiegroep Viruswaanzin aanstaande zondag op het Malieveld in Den Haag mag niet doorgaan, besloot de rechter vrijdagochtend. Woordvoerder van de groep, Willem Engel, laat weten dat hij toch van plan is te gaan. Op sociale media laat hij weten 'op persoonlijke titel' aanwezig te zijn op het Malieveld zondag. Hij roept anderen op dit ook te doen.

14:13 - Meer dan 50.000 besmettingen in Nederland

Het aantal doden door het coronavirus in heel Nederland is met drie gestegen, naar 6103. Daarnaast zijn zes mensen in een ziekenhuis opgenomen. Het totale aantal ziekenhuisopnames sinds het begin van de uitbraak bedraagt nu 11.868.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het coronavirus vastgesteld bij nog eens 96 mensen. Dat aantal is daardoor gestegen tot net iets boven de 50.000.

Niet iedereen wordt getest en de informatie komt soms wat later binnen bij het RIVM, dus het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen ligt vermoedelijk hoger.

14:11 - Geen Gelderse coronadoden, wel één ziekenhuisopname

Er zijn afgelopen 24 geen nieuwe coronaslachtoffers te betreuren in onze provincie. Wel is één persoon opgenomen in het ziekenhuis. Ook zijn er negen nieuwe besmettingen vastgesteld.

Het aantal doden in onze provincie staat op 684. Het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 1513. In totaal zijn 6573 Gelderlanders positief getest op het virus.

13:36 - Zes marechaussees in opleiding mogelijk besmet met corona

Zes marechaussees in opleiding zijn mogelijk besmet met het coronavirus. De in Apeldoorn ondergebrachte rekruten hebben een coronatest ondergaan en wachten de uitslag in quarantaine af, meldt Defensie.

13:10 - Drielse Veer gaat weer varen

Het Drielse Veer gaat na een coronastremming van drie maanden op 1 juli weer varen. Het bestuur heeft daartoe besloten in goede samenspraak met de schippers en beide oevergemeenten.

Wel zijn er regels opgesteld. Zo mogen er maximaal 12 personen aan boord per vaart tussen Driel en Oosterbeek, moet er contactloos betaald worden en is ook hier de anderhalve meter afstand verplicht.

'Van onze passagiers verwachten wij dat zij zich soepel aan deze regels zullen houden. Het kan dus betekenen dat er op de oevers wachttijden ontstaan. Bij voorbaat vragen wij hiervoor begrip', zegt het bestuur.

13:07 - Bijna kwart minder kankerdiagnoses, vermoedelijk door corona

Het aantal nieuwe kankerdiagnoses viel in maart, april en mei 20 tot 25 procent lager uit dan in januari en februari. Dat meldt Integraal Kankercentrum Nederland op basis van de Nederlandse Kankerregistratie en de landelijke pathologiedatabase PALGA.

De daling is zeer waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat mensen door de coronacrisis, die medio maart losbarstte, niet zo snel naar de huisarts gingen. Ook was er stagnatie in verwijzingen en diagnostiek.

De situatie leverde in maart, april en mei minder dan 7000 nieuwe kankerpatiënten per maand op, terwijl het er in januari 9000 waren. Vermoedelijk zijn er inmiddels ongeveer 5000 diagnoses nog niet gesteld, schat Integraal Kankercentrum Nederland. Over de effecten van het eventueel later ontdekken, de daarop volgende mogelijk zwaardere behandeling en de kansen op overleving is op dit moment nog geen uitspraak te doen, zegt het centrum.

Al langer bestaan er zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen met andere ziekten.

11:38 - 'Nederlanders pinnen nog steeds minder dan voor coronacrisis'

Nederlanders pinnen momenteel 10 procent minder dan voor de uitbraak van het coronavirus. Eind maart, nadat de eerste coronamaatregelen waren genomen, werd er 35 procent minder afgerekend dan normaal. Het bestedingspatroon is ook anders. Zo wordt nog steeds minder geld besteed aan uitgaan. Dat meldt ING op basis van haar pintransactiedata. De bank verwacht dat dit patroon de komende maanden blijft bestaan.

Veel horecagelegenheden hebben de deuren weer geopend maar er wordt in juni nog steeds veel minder afgerekend vergeleken met vorig jaar. ING ziet in de sector een daling van 35 procent in de waarde van de pinbetalingen. De cijfers zijn wel flink opgekrabbeld vergeleken met april van dit jaar, toen veel zaken de deuren gesloten hielden. Ook de uitgaven in tankstations en parkeergarages zijn nog steeds 16 procent lager ten opzichte van vorig jaar. Dat komt onder meer omdat consumenten vaker thuis werken.

De bank meldt een stijging in de pinuitgaven bij bouwmarkten, tuincentra en voedingspeciaalzaken. De pin-omzet ligt in juni in die sectoren zo'n 30 procent hoger dan vorig jaar. Om thuis te kunnen sporten en de kinderen te vermaken wordt er 14 procent meer uitgegeven aan speelgoed, sport en in hobbywinkels.

10:21 - Play-offs eredivisie ingekort, geen voetbal op zondag 20.00 uur

De play-offs in de eredivisie om Europees voetbal en om promotie/degradatie worden komend seizoen ingekort. Iedere ronde bestaat uit enkele duels in plaats van een uit- en een thuiswedstrijd. De play-offs worden tussen 17 en 23 mei 2021 gespeeld.

De KNVB streeft als gevolg van de coronacrisis en een mogelijke tweede golf aan besmettingen 'maximale flexibiliteit' na met de speeldagenkalender. De competitie moet op tijd zijn afgerond omdat in juni 2021 het EK begint. De eredivisie start op 12 september, na twee interlands van het Nederlands elftal. Er zijn vier midweekse speelrondes in het programma opgenomen, de eerste vlak voor kerst op dinsdag 22 en woensdag 23 december.

Van een echte winterstop is komend seizoen geen sprake. De eredivisie wordt hervat met een midweekse speelronde op 12, 13 en 14 januari. Eventuele afgelaste wedstrijden uit de eerste seizoenshelft moeten in de kerstvakantie worden ingehaald. De andere midweekse speelrondes zijn op 26/27/28 januari en op Hemelvaartsdag, 13 mei. Drie dagen daarna, op 16 mei, is de laatste speelronde.

'Corona heeft ons geleerd dat we in een nieuwe realiteit en met nieuwe onzekerheden leven', zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. 'Ook bij onverwachte onderbrekingen willen we de competitie kunnen uitspelen. Hiervoor hebben we extra momenten ingebouwd waarop wedstrijden kunnen worden ingehaald. We hebben bovendien de mogelijkheid gecreëerd om uit te kunnen wijken naar andere regio's in Nederland, mochten ergens regionale beperkingen gelden.'

08:03 - 'Vrijwel geen coronaboetes voor horeca'

Voor het overtreden van de coronaregels in de horeca, krijgen ondernemers vrijwel nooit een boete. Dat meldt het AD na een steekproef onder 56 gemeenten. In die gemeenten zijn er in de eerste weken van juni helemaal geen boetes uitgeschreven door buitengewoon opsporingsambtenaars. Wel zijn er 141 waarschuwingen uitgedeeld.