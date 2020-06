Jeugdinternational herstelt in Winterswijk

"Qua timing had komt het wel op het goede moment voor mij", aldus Carleer. "Ik kan de tijd nu goed gebruiken om te revalideren. Als de coronacrisis is gaan liggen hoop ik dat de voetbalwedstrijden weer kunnen beginnen en dan hoop ik weer fit te zijn." Omdat de competitie door corona werd beëindigd en een reisverbod van en naar de Verenigde Staten volgde, keerde Carleer vanuit Arizona terug naar Nederland. Inmiddels werkt ze op de velden van FC Trias in Winterswijk aan haar herstel. "Het is wel weer even wennen", aldus de jeugdinternational. "Maar het is wel heel fijn om weer in een vertrouwde omgeving te zijn. Ik kan hier prima herstellen."



Het is voor Carleer nog niet duidelijk wanneer ze weer bij haar eigen club kan trainen: "De grenzen zijn op dit moment nog gesloten, dus het hangt er vanaf wanneer de grenzen weer open gaan en ik die kant weer op mag. Ik heb nog geen idee wanneer het zo ver is." Toch hoopt ze in de zomer weer volledig fit naar Amerika te kunnen. "Het doel is om in de eerste wedstrijd, die eind augustus gepland staat, weer minuten te kunnen maken", schetst de voetbalster. "Dat zal geen hele wedstrijd zijn, want dat moet je opbouwen. Maar ik hoop dan wel weer zo ver te zijn dat ik voluit kan voetballen."