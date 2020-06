Het Arboretum is nu ook Hart-veilig door AED

Afgelopen zaterdag heeft wethouder Maud Hulshof een nieuwe AED onthuld in de Arboretumtuin. Een reanimatie in Wageningen was voor Radboud van Hal, directe aanleiding om ook een AED in zijn eigen wijk de Sahara te regelen. Samen met buurtgenoten Mirjam de Jong en Aafje Sierksma zetten zij een crowdfunding actie via stichting AED Wageningen op. De stichting AED Wageningen zet zich in om op elke 500 meter een AED te installeren.

Klik hier om de video te bekijken van de onthulling van de AED

Op 3 mei is een flyer gemaakt en op 4 en 5 mei hebben ze bij 130 buurtgenoten aangebeld en bij 200 adressen een flyer bezorgd. Het enthousiasme in de buurt was groot. Binnen enkele dagen hadden we al genoeg donaties ontvangen voor de AED en een week later bleek dat we genoeg geld hadden opgehaald voor twee AED’s!

Ook de Peugeot-garage aan de Diedenweg wilde direct een bijdrage leveren. Toen gevraagd werd of Auto Versteeg Buurman het initiatief voor de plaatsing van een AED wilde ondersteunen, hoefden zij daar niet lang over na te denken.”

De eerste AED is op 26 mei geplaatst op de hoek van de Diedenweg en Englaan en de tweede AED is geplaatst op het koetshuis van het Arboretum. 30 buurtbewoners van de Sahara volgen een reanimatie-cursus. Radboud: “In deze corona-tijd verbindt deze actie ook onze buurt maar laten we hopen dat we de AED’s nooit hoeven te gebruiken. Bij een hartstilstand is de overlevingskans het grootst als de reanimatie binnen 6 minuten start, het liefst nog sneller. Samen met een uitgebreid netwerk van getrainde vrijwilligers maak je de eigen buurt dus veiliger”. Een AED (automatische externe defibrillator) helpt het hart van het slachtoffer weer op gang te krijgen met elektrische schokken.

In Wageningen biedt Stichting AED Wageningen ondersteuning bij deze crowdfunding acties. AED Wageningen zet zich in om een AED te hebben binnen een straal van 500 meter van iedere Wageninger. Sander Voogsgeerd, voorzitter van de Stichting geeft aan: “Om een AED in iedere buurt te krijgen werken we samen met de gemeente. We stimuleren organisaties om hun eigen AED aan de buitengevel te hangen. Vaak hebben ze wel een AED maar die is buiten kantooruren niet beschikbaar. Dat is zonde. Daarnaast stimuleren we wijkacties. De wijkactie in de Sahara is een mooi voorbeeld van betrokken buurtbewoners”.

Ook een AED in jouw buurt? Neem contact op met Stichting AED Wageningen en organiseer samen een actie. www.aedwageningen.nl