Kinderactiviteit IVN op zondag 5 juli in de Bovenste Polder Wageningen

Het is heel belangrijk dat kinderen meer naar buiten gaan. Als kinderen van de natuur gaan houden is de kans groot dat dit ook zo blijft in hun volwassen leven. Door de corona lock down konden enkele kinderactiviteiten van de IVN helaas niet doorgaan. Nu gaan ze weer verder, maar we houden ons aan alle coronaregels.

Bijzondere bomen, insecten en dieren zullen ook in de toekomst de bescherming van mensen die van de natuur hebben leren houden goed kunnen gebruiken. Kinderen genieten wel op een andere manier als volwassenen van het buiten zijn. De meeste kinderen willen geen wandeling maken en verhalen horen over alles wat er te zien is. Ze willen geen kijknatuur, maar beleefnatuur.

Anne Dijkzeul en Scilla Köhlinger bieden de kinderen allerlei spelletjes en activiteiten in de bossen rond Ede aan vanuit natuurthema’s. Tijdens het spel of de activiteit worden bijzondere ontdekkingen gedaan waar de begeleiding van de activiteit veel over kan vertellen. Zij hebben veel ervaring met het werken met kinderen in de natuur.

Tijdens de kinderactiviteit van 5 juli gaan ze de uiterwaarden in Wageningen verkennen door middel van spelletjes, natuurbingo en verhalen. Tijdens deze activiteit kunnen ouders even zonder kinderen een wandeling maken door de uiterwaarden of genieten van het mooie uitzicht vanaf dit gebied over de Nederrijn. Na twee uur worden de kinderen dan weer opgehaald..

Kinderen die het leuk vinden om mee te doen kunnen zich opgeven per mail bij denatuuronderzoekers.ivnede@gmail.com. Na opgave volgt info over o.a. het precieze verzamelpunt/ locatie.

Locatie: Omgeving Bovenste polder Wageningen, voor kinderen van 8 -12 jaar, 12 kinderen maximaal. Duur 2 uur.

Al uw vragen over deze activiteit kunt u stellen per mail.