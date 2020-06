Volksbuurt in Wageningen komt in opstand: 'Slopen = bezopen'

De huizen hier zijn 105 jaar oud en daardoor monumentale panden die niet gesloopt mogen worden, meent de bewonersvereniging. Daarbij komt dat de 'sociale cultuur' in de buurt dreigt te verdwijnen als buurtgenoten niet op grote schaal terugkeren. De bewoners zijn erg gehecht aan hun plekje en hun mensen.

Gebreken: vocht- en isolatieproblemen

Toch moet er wel iets gebeuren aan de karakteristieke oude huisjes, want ouderdom geeft ook gebreken. Verschillende woningen kampen met vochtproblemen. Ook de stookkosten rijzen de pan uit omdat de huizen niet goed geïsoleerd zijn.

Nieuwbouw is volgens de Woningstichting de beste optie om alle problemen te verhelpen. De woningen renoveren - wat de bewonersvereniging graag wil - is geen toekomstbestendige mogelijkheid, meent de huizenaanbieder. "Dan kunnen we de vochtproblemen bijvoorbeeld niet optimaal oplossen", zegt een woordvoerder.

Huurprijs 'enkele tientjes' omhoog

Ook het kostenplaatje speelt een rol. Renoveren van 75 zogenoemde tuindorpwoningen is voor de Woningstichting duurder dan nieuwbouw. Het scheelt 4 miljoen euro. Voor bewoners geldt het tegenovergestelde: die gaan juist meer betalen voor een nieuwbouwhuis.

"Netto scheelt het maar een paar tientjes", zegt een woordvoerder van de Woningstichting. Het verschil blijft relatief beperkt omdat de huizen energiezuiniger zijn, waardoor de stookkosten omlaag kunnen. "En de meeste mensen zullen meer huursubsidie krijgen."

Onderzoek monumentale status

Er zijn nog geen uitgewerkte plannen. De Woningstichting is nu aan het onderzoeken of er draagvlak is voor nieuwbouw. Ze benadrukt dat - hoewel er nu spandoeken in de straat hangen - niet iedereen in de Julianastraat tegen nieuwbouw is.

Ondertussen is het onzeker geworden of nieuwbouw aan de karakteristieke Julianastraat überhaupt een optie is. Een speciale commissie heeft de burgemeester gevraag om te onderzoeken of de panden als 'monumentaal' aangemerkt kunnen worden. Als dat zo is, zou nieuwbouw niet mogelijk zijn.