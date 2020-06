Cathy Sjerps nieuwe wethouder in de gemeente Brummen

Voor de PvdA’er uit Oeken eindigt daarmee een langdurige politiek loopbaan van veertien jaar in de gemeente Brummen. Het vertrek van Eef van Ooijen betekent dat er van de club wethouders die in 2018 aantrad niemand meer over is.

Ervaring in Brummense politiek

De PvdA Brummen - Eerbeek droeg Cathy Sjerps op als kandidaat voor de vrijgekomen positie van wethouder. Sjerps is woonachtig in Brummen en heeft ervaring met de Brummense politiek. Tussen 2014 en 2018 vervulde zij de rol van fractievoorzitter voor de PvdA in de Brummense raad. Sinds 2010 is ze werkzaam als docent Rechten aan de Hogeschool Windesheim.

“Ik vind het eervol dat ik door de fractie ben voorgedragen voor deze zeer verantwoordelijke functie. Ik heb er zin in om de uitwerking van het coalitieakkoord verder vorm te gaan geven. Dit doe ik graag in dialoog met de samenleving en de gemeenteraad”, aldus toekomstig wethouder.

Digitale beëdiging

De officiële beëdiging van Cathy Sjerps volgt op donderdag 2 juli tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Dit gebeurt niet fysiek in de raadszaal, maar digitaal in verband met het coronavirus.

