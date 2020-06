Trainingen Vitesse voorlopig niet te bezoeken voor supporters

De trainingen van Vitesse zijn voorlopig niet te bezoeken voor supporters. De club zegt uit 'extra voorzichtigheid' de deuren voor publiek gesloten te houden. "We moeten zelf ook nog een goede weg zien te vinden in deze nieuwe situatie", zegt woordvoerder Wiebe Nelissen.

Vitesse benadrukt desgevraagd dat dit geen wens is vanuit de technische staf, maar dat het puur gaat om voorzichtigheid rondom het coronavirus.

"We hebben natuurlijk enerzijds te maken met maatregelen vanuit het RIVM, maar we hebben zelf ook praktische en organisatorische uitdagingen. Je mag bijvoorbeeld maar een maximaal aantal supporters ontvangen, allemaal op afstand. En de afstand is bij ons trainingsveld ook niet overal even ruim", aldus Nelissen.

Daarnaast is de trainingsaccommodatie van Vitesse nog zeer beperkt geopend en werken de werknemers van de club nog zoveel mogelijk thuis.

De club zegt daarom ook zelf nog een weg te moeten vinden in deze nieuwe situatie. "We willen allemaal graag terug naar de situatie waarin we weer supporters kunnen ontvangen. Dat is ook onze wens, maar dat moet op een verantwoordelijke manier. Hopelijk komt dat moment snel."

Eerste training

Vitesse heeft woensdag haar eerste training. Dan is er alleen een selecte groep pers welkom.