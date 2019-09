Opengeslepen kluis gevonden bij klopjacht op inbreker in Ermelo

Tijdens een zoekactie naar een inbreker in Ermelo, heeft de politie in de nacht van maandag op dinsdag bij toeval een opengeslepen brandkast ontdekt.

Dat meldt een wijkagent op Twitter.

De politie kreeg rond 0.35 uur een melding van een inbraak bij de Aldi aan de Stationsstraat. De dader had een ruit ingegooid en vervolgens in de winkel brood, bier en een tas van een medewerkster buitgemaakt. Met de spullen was hij weggelopen in de richting van de Horsterweg.

Toevallige vondst



De politie begon daarop een zoekactie, maar de inbreker werd niet aangetroffen. Wel vond de politie in de bosrijke omgeving de kluis. 'Een toevallige vondst. Lag verscholen in bossages', twitterde de wijkagent.



Tijdens zoektocht dader inbraak Aldi troffen coll een opengeslepen brandkast in bossages aan. Toevallige vondst. Lag verscholen. — Jelle v. Heerikhuize (@polermelocentzu) February 11, 2014

Het is niet bekend of de brandkast is buitgemaakt bij een woninginbraak. In de omgeving staan veel vrijstaande huizen.