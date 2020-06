Gele busjes voor ouderen in Zutphen mogen niet de weg op

Deze week hadden ze moeten gaan rijden in Zutphen: de gele stap-in-stap-uit busjes. Maar voorlopig blijven ze noodgedwongen in de opslag. De initiatiefnemers hoorden tot hun grote verbazing dit weekend dat de politie gaat handhaven als de busjes gaan rijden, omdat het voertuig officieel niet de openbare weg op mag.

"Dit komt als een donderslag bij heldere hemel", vertelt Kees Lustenhouwer van de Stichting Stap In Stap Uit. "Al jaren rijden er van dit soort busjes in Zutphen, Deventer en Vaassen voor toeristen. Daar is nooit op gehandhaafd, en nu opeens horen we dat de politie ons van de weg af wil halen als we gaan rijden."

Geen wettelijke status

Dat het voertuig officieel de weg niet op mag, weet Lustenhouwer al sinds hij in 2018 met het initiatief begon. "Waar het op neerkomt, deze voertuigen hebben geen wettelijke status."

Bij gebruik van bringo’s - de gele busjes - op de openbare weg vindt overtreding van de Wegenverkeerswet plaats. Voor rijden op de openbare weg is namelijk goedkeuring op Europees of nationaal niveau nodig, maar die ontbreekt tot op heden voor de bringo's.

Gedoogbeleid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) schreef in 2017 in een memo over de bringo's dat het echter niet wenselijk wordt geacht om repressief op te treden, en dat deze lijn gevolgd zou worden door de Nationale Politie. "Blijkbaar is daar nu iets veranderd, maar wat, dat hebben we gevraagd maar daar krijgen we geen antwoord op", vertelt Lustenhouwer.

De initiatiefnemers waren in de veronderstelling dat de voertuigen gedoogd zouden worden tot de tijd dat er nieuwe regelgeving voor de bringo's zou komen. "De bedoeling was dat binnen twee jaar de maas in de wet zou worden dichtgeknoopt, of de wet zou worden aangepast. Maar dat is niet gebeurd, alles is nog bij het oude", vertelt Lustenhouwer.

"Wiet wordt wel gedoogd: busjes voor ouderen niet?"

Met een ontheffing van de gemeente Zutphen voor het rijden met de bussen over het lokale wegennet voorzag de stichting geen problemen voor het gebruik van de bussen.

Volgens Lustenhouwer wordt het initiatief voor Zutphense ouderen de nek omgedraaid met dit besluit. "Wiet wordt wel gedoogd en een bus voor ouderen niet?" De bedoeling was dat de bus vanaf woensdag dagelijks 65-plussers die slecht ter been zijn van en naar het centrum zou gaan vervoeren. Drieëndertig vrijwillige chauffeurs zijn daarvoor de afgelopen weken ingewerkt.

Een spoedberaad met burgemeester Annemieke Vermeulen van de gemeente Zutphen, de politie en de provincie heeft volgens Lustenhouwer niks opgeleverd.

