'Laat Nijmegen deze zomer bruisen'

Kijk deze zomer vooral naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen en verwerk vergunningaanvragen zo snel mogelijk. Die oproep doet een groot deel van de Nijmeegse gemeenteraad aan het college. Zo hoeft de zomer in de Waalstad niet stilletjes voorbij te gaan en kunnen culturele ondernemers na de beperkingen in coronatijd zo snel mogelijk de draad weer oppakken.

Volgens initiatiefnemer Cherelle de Leeuw (GroenLinks) is het ook na de versoepeling van 1 juli nog ‘ongelofelijk ingewikkeld’ voor culturele instellingen om uit de kosten te komen bij het programmeren van voorstellingen. “Daar komt bij dat zij de afgelopen maanden al een enorme klap te verduren hebben gekregen en het nog onzeker is hoe lang het nog gaat duren voordat culturele instellingen weer een volle zaal kunnen verwachten, zonder anderhalvemeterbeperkingen.”

Popelen

GroenLinks organiseerde samen met andere fracties op dinsdag 16 juni een stadsgesprek over dit onderwerp. Daarbij bleek dat veel culturele ondernemers staan te popelen om op te treden of activiteiten te organiseren, maar ook dat zij tegen beperkingen en onzekerheid aan lopen. Ook bij het 1,5 meter loket van de gemeente Nijmegen waar ondernemers terecht kunnen met vragen, zien ze geen ruimte voor creatieve oplossingen binnen de corona maatregelen.

De Leeuw: “Deze maatregelen zijn weliswaar versoepeld, maar dat maakt niet dat er minder behoefte is aan duidelijkheid over wat mag en over de veiligheid en een faciliterende houding vanuit de gemeente. Dat is belangrijk voor de stad, maar zeker voor alle makers en culturele instellingen die popelen om hun kunst en kunnen te laten zien aan die stad. ”

Mooie zomer

Premier Mark Rutte zei bij de aankondiging van de versoepeling al dat het nog tot half augustus zal duren totdat er weer daadwerkelijk evenementen zullen plaatsvinden aangezien de termijn voor vergunningen zes weken is. Zonde, zo vindt Cherelle de Leeuw. “Veel mensen blijven deze zomer juist in Nederland dus dat het zou fijn zijn als we er met evenementen een mooie zomer van kunnen maken.”

De Leeuw hoopt dat er lokaal mogelijkheden zijn om het vergunningstraject te versnellen en soepeler om te gaan met de regels. “Cultuur is één van de speerpunten van dit college en initiatieven van bewoners worden doorgaans op prijs gesteld, dus ik hoop en verwacht dat het college op dit gebied mogelijkheden ziet.”

Openluchttheater de Goffert

Als voorbeeld noemt ze het faciliteren van buitenactiviteiten, zoals concerten in het Openluchttheater de Goffert of op het NYMA-terrein. De Leeuw hoopt daarbij op het verlenen van tijdelijke ontheffingen voor bepaalde locaties en vraagt het college ook om licht versterkt geluid bij terrassen toe te staan, zodat kleinschalige culturele programmering in de buitenlucht mogelijk is.

De vragen zijn mede ondertekend door collegepartijen D66 en de SP en oppositiepartijen PvdA, CDA, Partij voor de Dieren en 50Plus.