Henri is altijd druk met de Tour de France, maar nu even niet

"Op de eerste dag lijkt het hier net een stembureau", vertelt Henri over het Mariënveldse dorpscafé Heutink. "Dan leveren deelnemers hier hun formulieren in. Hierop vul je jouw team van 22 renners in. Daarmee kun je in elke etappe punten scoren."

Nu is het stil in het tourcafé. De Tour de France is door het coronavirus verplaatst naar augustus. En daarmee ook de 'Tour de Mariënvelde'. Samen met drie mede-organisatoren kijkt hij gespannen vooruit: "We hopen dat het alsnog doorgaat."

4000 deelnemers

Aan de tour-poule doen jaarlijks zo'n 4000 mensen mee. Van Den Helder tot Zuid-Limburg, en zelfs ver buiten de Nederlandse grens. "Ik denk dat veel mensen Mariënvelde kennen dóór 'Tour de Mariënvelde'."

Henri blikt terug: "In 1984 begonnen we met 27 deelnemers. Toen het steeds bekender werd vond ik het leuk om het deelnemersaantal te overtreffen. Dat lukt dankzij de komst van het internet."

"Helaas is het daardoor niet meer zoals vroeger. Toen zat ons tourcafé vol. Voor de uitslag van de Tour reed ik naar mijn oom, twee kilometer verderop. Hij had teletekst, als één van de weinigen. Deelnemers kwamen hier om de uitslagen te bekijken. Die schreven we op vellen papier. Nu kan dat allemaal via het internet."

Winnen

Henri won 37 jaar geleden de eerste editie van 'Tour de Mariënvelde'. "Je moet wel wat kennis van wielrennen hebben. En een beetje geluk. Je moet wel weten wat een sprinter is bijvoorbeeld. Als je zomaar wat nummers kiest, dan win je niet."

Toch wordt de komende editie een lastige, zelfs voor kenners. "Mensen weten niet wat de vorm van de renners is. Er is nog niks gereden. Dat maakt het wel leuker." De winnaar krijgt een trofee, een waardebon van 200 euro, en de eeuwige roem.

Beluister een gesprek met Henri Weikamp.